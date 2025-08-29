На онлайн-брифінгу для журналістів керівник Офісу президента заявив, що задоволений зустріччю з Віткоффом, передає 24 Канал.

Дивіться також Рада безпеки ООН збереться на чергове засідання стосовно обстрілу України

Що сказав Єрмак про переговори із представником Трампа?

Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій,

– наголосив Єрмак.

За його словами, готовність США до прямих гарантій безпеки Україні підтверджується членами адміністрації Трампа. Наразі вони напрацьовуються із радниками з нацбезпеки в щоденному режимі.

Нагадаємо, що Єрмак запросив Віткоффа до України.

Раніше Володимир Зеленський пояснив мету зустрічі української делегації з Стівом Віткоффом. По-перше, це прискорення постачання зброї, що фінансуються партнерами України. По-друге, демонстрація небажання Росії до дипломатичного врегулювання через удари по українських містах.

Які розмови точилися про "територіальні поступки"?