На онлайн-брифінгу для журналістів керівник Офісу президента заявив, що задоволений зустріччю з Віткоффом, передає 24 Канал.
Що сказав Єрмак про переговори із представником Трампа?
Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій,
– наголосив Єрмак.
За його словами, готовність США до прямих гарантій безпеки Україні підтверджується членами адміністрації Трампа. Наразі вони напрацьовуються із радниками з нацбезпеки в щоденному режимі.
Нагадаємо, що Єрмак запросив Віткоффа до України.
Раніше Володимир Зеленський пояснив мету зустрічі української делегації з Стівом Віткоффом. По-перше, це прискорення постачання зброї, що фінансуються партнерами України. По-друге, демонстрація небажання Росії до дипломатичного врегулювання через удари по українських містах.
Які розмови точилися про "територіальні поступки"?
- 6 серпня Стів Віткофф відвідав Москву, де зустрівся із Володимиром Путіним. Диктатор переконав спецпосланника Трампа у тому, що він готовий до значних поступок.
- 8 серпня Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією включатиме "обмін територіями".
- ЗМІ писали, що пропозиція Путіна передбачає виведення ЗСУ з Донбасу, заморожування бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях. Окремі медіа писали про нібито готовність диктатора вивести війська з невеликих ділянок, окупованих ними у Сумській та Харківській областях.
- Після саміту на Алясці з Путіним 15 серпня Трамп повідомив про його результати союзників з Європи та Зеленського. Президент України відкинув можливість виведення ЗСУ з Донбасу.