На онлайн-брифинге для журналистов руководитель Офиса президента заявил, что доволен встречей с Виткоффом, передает 24 Канал.

Смотрите также Совет безопасности ООН соберется на очередное заседание по поводу обстрела Украины

Что сказал Ермак о переговорах с представителем Трампа?

Очень важно сразу прекратить все разговоры – никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям,

– подчеркнул Ермак.

По его словам, готовность США к прямым гарантиям безопасности Украине подтверждается членами администрации Трампа. Пока они нарабатываются с советниками по нацбезопасности в ежедневном режиме.

Напомним, что Ермак пригласил Виткоффа в Украину.

Ранее Владимир Зеленский объяснил цель встречи украинской делегации со Стивом Виткоффом. Во-первых, это ускорение поставок оружия, финансируемого партнерами Украины. Во-вторых, демонстрация нежелания России к дипломатическому урегулированию из-за ударов по украинским городам.

Какие разговоры шли о "территориальных уступках"?