Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского в пятницу, 29 августа.
Какие цели встречи украинской делегации с Уиткоффом?
Президент Владимир Зеленский назвал основной целью визита украинской делегации в США ускорение поставок оружия, которое финансируют партнеры Украины.
Мы покупаем оружие в США. У нас есть несколько партнеров, которые готовы это финансировать... Мы хотим, чтобы этот коридор работал и работал быстрее,
– отметил он.
Второй темой встречи станет демонстрация того, что Россия не готова к дипломатическому урегулированию, в частности из-за ударов по украинским городам. Для этого Украина созвала заседание Совбеза ООН, на котором страну будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.
Президент также сообщил, что председатель ОП Андрей Ермак проведет встречу со Стивом Уиткоффом, где будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и постпред Украины при ООН Сергей Кислица, которые "проговорят то, что мы договаривались с президентом Трампом".
Зеленский добавил, что Украина продолжает работу в нескольких направлениях, в частности с Турцией, а на следующей неделе запланированы переговоры с европейскими партнерами.
Что известно о встрече с Виткоффом?
- О предстоящей встрече украинской делегации с Уиткоффом в Нью-Йорке стало известно еще 27 августа. по словам спецпредставителя президента США, ключевой темой разговора должен стать следующий этап завершения войны.
- По данным источника Bloomberg, Киев будут представлять руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. Во время встречи также обсудят вопрос гарантий безопасности для Украины.
- Во время брифинга 29 марта Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины: сохранение численности армии, готовность лидеров поддержать Украину в случае новой агрессии, санкции против России и использование замороженных активов.