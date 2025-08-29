Андрій Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента.

Дивіться також Рада безпеки ООН збереться на чергове засідання стосовно обстрілу України

Що відомо про розмову Єрмака та Віткоффа?

Під час розмови в Нью-Йорку зі спецпосланником президента США Стівеном Віткоффом Андрій Єрмак заявив, що Україна відкрита до прямих перемовин, зокрема й на рівні лідерів. Таким чином Київ демонструє свою готовність заврешити війну якомога скоріше.

Глава Офісу Президента запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом. Представник Дональда Трампа жодного разу не відвідав нашу країну за час перебування на посаді.

Єрмак також розповів Віткоффу про атаку на Київ, яка сталася 28 серпня та про те, що Росія знову вбила цивільних людей.

Андрій Єрмак разом провів цю зустріч із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею. Українська сторона, за словами глави Офісу, прагне підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.