Про це пише 24 Канал з посиланням на The Kyiv Independent.
Що відомо про готовність Швейцарії та Австрії дати Путіну імунітет?
Глава Кремля перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду за організацію систематичного викрадення та депортації українських дітей до Росії.
Як підписанти МКС, Австрія та Швейцарія юридично зобов'язані виконувати цей ордер. Водночас, за словами офіційних осіб, може бути виняток – лише для офіційних мирних переговорів, а не для приватних візитів.
Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що "мета запросити Путіна до Швейцарії без його арешту на 100% досяжна". Він уточнив, що імунітет застосовуватиметься лише до мирних переговорів, а не до приватних візитів.
Схожу позицію висловило й міністерство закордонних справ Австрії, наголосивши на можливості контакту з МКС для забезпечення участі російського президента.
Ця пропозиція прозвучала на тлі закликів до проведення прямої зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Участь у посередництві беруть Дональд Трамп та європейські союзники Києва. Серед потенційних країн-господарів переговорів також називають Туреччину й Угорщину.
Президент України Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів.
Що передувало?
- Президент США розмовляв з Путіним після завершення зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі 18 серпня.
- За його словами, він розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським і Путіним – місце її проведення ще потрібно визначити. Опісля буде тристороння зустріч за участю трьох лідерів.
- Кремль, коментуючи розмову Путіна з Трампом, заявив, що обговорювалося "підвищення рівня" переговорів України та Росії.
- Очільник МЗС Росії Лавров 21 серпня заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані".
- Окрім цього Лавров поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського та завуальовано сказав, що Путін не хоче підписувати з ним мирну угоду.
- Додамо, видання AFP зазначало, що російський диктатор під час розмови з Трампом пропонував зустрітися із Зеленським у Москві. Співрозмовник агентства додав, що Зеленський, який був під час розмови у Білому домі, відповів на це "ні".