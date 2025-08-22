Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Kyiv Independent.

Что известно о готовности Швейцарии и Австрии дать Путину иммунитет?

Глава Кремля находится под ордером на арест Международного уголовного суда за организацию систематического похищения и депортации украинских детей в Россию.

Как подписанты МУС, Австрия и Швейцария юридически обязаны выполнять этот ордер. В то же время, по словам официальных лиц, может быть исключение – только для официальных мирных переговоров, а не для частных визитов.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что "цель пригласить Путина в Швейцарию без его ареста на 100% достижима". Он уточнил, что иммунитет будет применяться только к мирным переговорам, а не к частным визитам.

Похожую позицию выразило и министерство иностранных дел Австрии, отметив возможность контакта с МУС для обеспечения участия российского президента.

Это предложение прозвучало на фоне призывов к проведению прямой встречи Владимира Зеленского с Путиным. Участие в посредничестве принимают Дональд Трамп и европейские союзники Киева. Среди потенциальных стран-хозяев переговоров также называют Турцию и Венгрию.

Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам.

