У вечернем обращении за 30 августа президент Украины перечислил государства, которые предлагают себя в роли "площадок" для переговоров по завершению войны, передает 24 Канал.
Какие страны готовы принять саммит Путина и Зеленского?
Так, глава государства сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о результатах своих визитов в Турцию и ОАЭ. Также украинская делегация имела встречи в Саудовской Аравии и в Катаре, и работает со Швейцарией. "Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это", – отметил президент.
Напомним, что еще перед тем, как состоялась встреча российского диктатора и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, президент Турции заявил, что готов принять саммит лидеров США, Украины и России.
Тем временем Швейцария и Австрия согласились предоставить Путину иммунитет от ареста по ордеру Международного уголовного суда, если он посетит их страны для проведения мирных переговоров.
Известно, что СМИ рассматривали как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина Венгрию.
Что известно о вероятной встрече Путина и Зеленского?
- Дональд Трамп с начала второго срока своего президентства настроен "свести" Путина и Зеленского в одной комнате.
- Глава Кремля якобы пообещал американскому лидеру встретиться с Зеленским во время телефонного разговора 18 августа. Диктатор предложил, чтобы сначала состоялись его переговоры с президентом Украины, а потом можно было провести трехсторонний саммит с участием Трампа.
- В свою очередь Владимир Зеленский согласился на встречу с Путиным.
- Однако официальные заявления, которые звучат из Москвы, свидетельствуют о том, что у диктатора совсем не намерен встречаться с Зеленским. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на встрече лидеров должно уже быть финализированное мирное соглашение.
- Дональд Трамп уже потерял надежду на то, что лидеры России и Украины встретятся. В интервью 29 августа он выразил сомнение в том, что двусторонняя встреча состоится. В то же время он заверил, что тристоронний саммит с его участием непременно будет.