У вечернем обращении за 30 августа президент Украины перечислил государства, которые предлагают себя в роли "площадок" для переговоров по завершению войны, передает 24 Канал.

Какие страны готовы принять саммит Путина и Зеленского?

Так, глава государства сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о результатах своих визитов в Турцию и ОАЭ. Также украинская делегация имела встречи в Саудовской Аравии и в Катаре, и работает со Швейцарией. "Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это", – отметил президент.

Напомним, что еще перед тем, как состоялась встреча российского диктатора и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, президент Турции заявил, что готов принять саммит лидеров США, Украины и России.

Тем временем Швейцария и Австрия согласились предоставить Путину иммунитет от ареста по ордеру Международного уголовного суда, если он посетит их страны для проведения мирных переговоров.

Известно, что СМИ рассматривали как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина Венгрию.

Что известно о вероятной встрече Путина и Зеленского?