Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон рассказал 24 Каналу, что дела в России идут не очень хорошо. Говорится как о неудачах на поле боя, так и серьезные экономические трудности.

Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России

Повлияет ли общественное возмущение россиян на войну в Украине?

Питер Дикинсон подчеркнул, что неудачи России в различных аспектах начинают замечать в США. Ранее на Западе было больше тех, кто считал, что Россия, как страна с большими ресурсами, может победить Украину. Теперь же мнение поменялось, ведь Кремль за годы полномасштабного вторжения не получил существенных побед на поле боя.

Видимо, россияне пока этого не признают, но, я думаю, что дефицит топлива является для них самым большим последствием за всю войну. Это первый случай, когда россияне лично почувствовали, что война негативно повлияла на их жизнь. Это происходит по всей России,

– отметил он.

В России сейчас очень большие очереди на АЗС. Даже в крупных городах нет бензина. Это влияет на российское общество и, по мнению журналиста, заставляет понять, что дела идут не так хорошо, как они слышат от пропагандистов.

Россияне не учитывают свои многочисленные потери на войне, однако так будет продолжаться до тех пор, пока они не почувствуют, что экономика России вследствие этого в очень плохом состоянии. Однако маловероятно, что российские граждане каким-то образом попытаются повлиять на ситуацию.

Но, по словам Питера Дикинсона, властные верхушки могут нести серьезные убытки из-за ослабления экономики, поэтому именно они на этом фоне, вероятно, и будут провоцировать внутригосударственные процессы против Путина.

В России проблемы с топливом: последние новости