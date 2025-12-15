Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ceskenoviny і PAP.

Що сказав Бабіш про мир в Україні?

На думку Бабіша, було б добре, щоб війна в Україні закінчилася до її четвертих роковин, тобто до лютого 2026 року.

Було би добре, якби панове Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленський, Путін домовилися про припинення вогню та поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України 24 лютого ця війна закінчилася, і всі сторони отримали гарантії безпеки,

– сказав він.

Під усіма сторонами мається на увазі також і Росія. Тобто Бабіш закликав надати Росії гарантії безпеки – теза, яку часто просуває сама Росія та її сателіти.

Прем'єр продовжив свою думку, мовляв, сторони мають почати говорити про мир, а не лише про війну. Цю тезу, наприклад, просуває Віктор Орбан.

Що ж до допомоги Україні, то Бабіш говорив про гуманітарну. Мовляв, Чеська Республіка щорічно вносить 62 мільярди крон до європейського бюджету, з якого Україна отримує багато грошей.

Зверніть увагу! Однією з передвиборчих обіцянок Бабіша було припинення військової допомоги Україні.

Урядовці, призначені Бабішем, теж прив'язали питання війни та миру до своєї кар'єри.

Так, новий міністр закордонних справ Петр Мацінка з партії автомобілістів заявив, що, можливо, кабінет міністрів формується, в ситуації, коли війна закінчується.

"Це велика відмінність від уряду, який пішов сьогодні. На той уряд вплинуло те, що війна почалася практично через кілька тижнів або місяців після його призначення. Було би добре, якби ми могли зупинити конфлікт спільними силами, бажано до 24 лютого 2026 року", – сказав Мацінка.

Довідка. Петр Фіала був прем'єром Чехії з 28 листопада 2021 року по 9 грудня 2025 року. Цікаво, що Бабіш уже очолював уряд і був попередником Фіали, а тепер став його наступником.

Хто увійшов у коаліцію в Чехії?

Мільярдер Бабіш пообіцяв боротися за чеські інтереси "не лише вдома, але й у всьому світі".

Більшість посад в уряді отримала ANO ("Партія незадоволених громадян). В коаліцію увійшли і праворадикальна "Свобода і пряма демократія" і правопопулістська партія "Автомобілісти для себе" або, як їх називають у Чехії, мотористи.

Таким чином, новий чеський уряд має праве спрямування.