Этот тип снарядов ранее оборонная промышленность нашего государства не производила. Кроме этого, Александр Камышин также отметил, что есть прирост в производстве украинского оружия.

Интересно Война станет дороже: что изменит разрешение на удары дальнобойным оружием по России

Что рассказал Камышин о производстве украинских снарядов

Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины отметил, что под его руководством производство оборонной техники в Украине выросло вдвое.

"До конца года вырастет втрое. Продолжаем работать дальше", – сказал Александр Камышин.

В то же время он отметил, что важной целью для Украины давно является начало собственного производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. По словам экс-министра, наше государство уже имеет успехи в этом направлении.

Я не могу много сказать, но мы начали собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов,

– рассказал экс-чиновник.

Стоит отметить, что это очень важный успех для Украины. Ведь до этого наше государство еще никогда не производило боеприпасы подобного калибра.

В интервью Камышин также отметил, что самой большой проблемой украинской оборонной промышленности, кроме соседней России, является отсутствие финансирования. Украина имеет возможности увеличить производство оружия, но не хватает денег. Поэтому для этого нужны финансирование со стороны партнеров.