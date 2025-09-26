Який завод збудує Rheinmetall у Латвії?
Компанія будуватиме завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мімілметрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rheinmetall.
Об'єкт буде експлуатуватися спільним підприємством Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) та Латвійською державною оборонною корпорацією (49%).
Створюючи власне виробництво боєприпасів калібру 155 мм, Латвія робить ще один крок до зміцнення своєї оборонної спроможності та розширення незалежного оборонного сектору,
– пишуть у компанії.
Планують, що вироблені боєприпаси мають забезпечити постачання Національних збройних сил Латвії, а також зміцнити безпеку ланцюгів поставок та бути доступними для країн-партнерів.
Виробнича лінія буде оснащена сучасним виробничим обладнанням, включаючи лінію кування та заповнення гільз. Будівництво планується розпочати навесні 2026 року, а виробництво, як очікується, розпочнеться приблизно через рік.
Інвестиції у розмірі 275 мільйонів євро дозволять заводу виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів та створити щонайменше 150 робочих місць на місцевому рівні.
Нагадаємо, що у серпні Rheinmetall також запустив найбільший завод боєприпасів у Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Він розташований у місті Унтерлюс, з планованою потужністю 350,000 снарядів на рік до 2027 року.
Загальні інвестиції у будівництво заводу склали близько 500 мільйонів євро, створено понад 500 робочих місць, а також заплановано запустити виготовлення реактивної артилерії у 2026 році.
Що відомо про співпрацю Rheinmetall з Україною?
Україна та Rheinmetall виходять на новий рівень співпраці. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.
Також відомо, щ Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні до 300 000 одиниць на рік. Проте гендиректор компанії незадоволений швидкістю просування проєкту. На його думку, за це відповідальна українська бюрократія.
Німецька компанія Rheinmetall натякнула на постачання до України нібито "перевіреного в боях" нового дрона FV-014. FV-014 має дальність польоту 100 кілометрів, час у повітрі 60 хвилин, злітну вагу 14 кілограмів і незвичний фюзеляж.