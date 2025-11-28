Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM, передает 24 Канал.
Что об этом известно?
Этот вопрос обсудили во время очередного совещания президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и премьер-министра Эвики Силини. Сейчас правительство совместно с Национальными вооруженными силами готовит базовую оценку возможного демонтажа. Документ должен быть готов до конца 2025 года, а параллельно Латвия координирует вопрос с Литвой и Эстонией.
По словам Ринкевичса, напряженная ситуация на восточной границе заставляет рассматривать различные варианты укрепления безопасности, и демонтаж железнодорожной инфраструктуры – один из них. Этот вопрос должны обсудить и на уровне президентов и премьеров всех стран Балтии.
Президент подчеркнул, что финальное решение должно опираться на:
- четкие временные рамки,
- стоимость работ,
- оценку влияния на социально-экономическую ситуацию в регионах.
Он также отметил, что дискуссии в соцсетях вокруг темы часто эмоциональные и лишены рационального основания.
Президент Эдгарс Ринкевичс с премьер-министром Эвикой Силиней / Фото LSM
Как реагируют граждане Латвии?
Как отмечает United24media, Планы относительно возможного демонтажа железнодорожного пути вызвали противоречивые настроения среди жителей восточных регионов, в частности Латгалии, где эта инфраструктура традиционно была важной для логистики и местного бизнеса.
По сообщениям латвийских медиа, часть жителей восприняла новость с тревогой – люди опасаются, что демонтаж может негативно сказаться на экономической активности региона, усложнить транспортное сообщение и повлиять на рабочие места, связанные с перевозками
Почему Латвия выгоняет россиян?
- В октябре власти Латвии приказали 841 гражданину России покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований миграционного законодательства.
- Россияне, которые не подали документы на статус резидента ЕС и не прошли проверки, больше не смогут получать социальные услуги в Латвии.