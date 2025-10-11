Об этом Politico сообщили в Управлении по вопросам гражданства и миграции Латвии (OCMA), передает 24 Канал.
Что известно о выселении россиян из Латвии?
В Politico отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия внесла поправки в Закон об иммиграции и ужесточила условия пребывания на своей территории для российских граждан.
В связи с этим россияне должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирование до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.
Большинство из около 30 тысяч россиян выполнили требования, около 2600 добровольно покинули Латвию, а 841 российский гражданин не успел вовремя подать необходимые документы.
Им сообщили о необходимости покинуть Латвию до 13 октября. После этой даты пребывания таких людей в стране становится незаконным. Кроме этого, они больше не смогут пользоваться социальными услугами – например, получать субсидии и пенсии.
Как в Латвии относятся к гражданам России: коротко о главном
Ранее Сейм Латвии принял закон, что запрещает гражданам России и Беларуси покупать, получать в дар или обменивать недвижимость. Такие действия призваны ограничить влияние гибридных угроз через косвенное приобретение недвижимости.
Кроме этого, Латвия закрывала воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью на 11 – 18 сентября. Этот шаг был превентивной мерой после нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами.
Также заметим, что с момента прекращения действия упрощенного визового режима, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Финляндия и Нидерланды прекратили принимать российские документы для оформления туристических виз.