Про це Politico повідомили в Управлінні з питань громадянства та міграції Латвії (OCMA), передає 24 Канал.

Що відомо про виселення росіян з Латвії?

У Politico зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія внесла поправки до Закону про імміграцію та посилила умови перебування на своїй території для російських громадян.

У зв'язку з цим росіяни повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки й анкетування до 30 червня 2025 року, щоб легально залишитися в країні.

Більшість із близько 30 тисяч росіян виконали вимоги, близько 2600 добровільно покинули Латвію, а 841 російський громадянин не встиг вчасно подати необхідні документи.

Їм повідомили про необхідність покинути Латвію до 13 жовтня. Після цієї дати перебування таких людей у країні стає незаконним. Окрім цього, вони більше не зможуть користуватись соціальними послугами – наприклад, отримувати субсидії та пенсії.

Як у Латвії ставляться до громадян Росії: коротко про головне