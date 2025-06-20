До списку тих, хто не зможе придбати житло у Латвії, увійшли ще й російські та білоруські компанії, передає 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Для чого в Латвії заборонили росіянам та білорусам купляти нерухомість

Як пояснюють в латвійському сеймі, цей закон повинен обмежити вплив гібридних загроз з непрямим придбанням нерухомості.

Ще у другому читанні під заборону потрапили як громадяни Росії, так і колишні (не) громадяни Латвії, які отримали автоматичну посвідку на проживання й після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, склали іспит на рівень володіння мовою та пройшли перевірку на лояльність.

Однак у третьому читанні були внесені вже деякі послаблення для цієї категорії.

Відомо, що правила призначені для усіх видів відчуження та набуття прав власності, зокрема щодо угоди купівлі-продажу, оренди або найму з правом викупу, дарування, обміну, угодами утримання, аукціонів, угодами успадкування та будь-якими іншими видами угод.

Зауважте! Серед винятків у цьому законі, коли громадяни Росії та Білорусі таки можуть отримати нерухомість в Латвії, є майно, що переходить у спадок родичам, або визнається власністю за рішенням суду.