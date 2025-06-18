Про те, як іноземним покупцям купити нерухомість в Україні, які документи для цього потрібні і як відбувається розрахунок інформує 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості "Маяк".

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Що найважливіше під час купівлі нерухомості

До іноземців українське законодавство досить лояльне. Вони можуть купити вільно як квартири, так і комерційні приміщення. Однак є обмеження, яке стосується сільськогосподарських земель.

Крім того, серед найважливіших етапів купівлі нерухомості є розрахунок між покупцем та продавцем, адже в Україні такий процес регулюється правилами валютного та податкового законодавства.

Що входить до основних правил розрахунків:

  • Оплата лише в гривнях

Якщо іноземець переказує кошти з-за кордону, то вони конвертуються в гривні за курсом банку.

  • Найбезпечніший спосіб оплати – банківський переказ

Для цього іноземцю потрібно відкрити рахунок в українському банку або здійснити переказ із закордонного рахунку.

  • Ліміт готівкових розрахунків

Максимальна сума готівки, яку можна використати для оплати, становить 50 тисяч гривень. Все решта треба проводити через банк.

  • Декларування готівки

Іноземцю, який веде готівку на суму в 10 тисяч доларів треба декларувати на українській митниці.

  • Підтвердження походження коштів

Для цього треба підготувати довідки про доходи чи виписки з банківських рахунків.

  • Призначення платежу

Під час переказу зазначення призначення платежу обов'язкове, адже неправильне формулювання може призвести до затримки угоди.

Зауважте! Іноземець може використовувати для безпечного розрахунку спеціальні банківські інструменти, як-от акредитив чи тимчасовий депозитний рахунок у нотаріуса.

Який список документів треба підготувати

Усі потрібні документи повинні бути перекладені українською мовою та завірені нотаріально. У списку повинні бути такі документи:

  • закордонний паспорт,
  • ідентифікаційний код (отримується в Україні),
  • згоду чоловіка або дружини (якщо у шлюбі),
  • довіреність (за необхідності).

Особливу увагу іноземцям варто звернути на переклад ідентифікаційного коду, бо нотаріус не укладе договір без нього.