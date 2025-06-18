Про те, як іноземним покупцям купити нерухомість в Україні, які документи для цього потрібні і як відбувається розрахунок інформує 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості "Маяк".

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Що найважливіше під час купівлі нерухомості

До іноземців українське законодавство досить лояльне. Вони можуть купити вільно як квартири, так і комерційні приміщення. Однак є обмеження, яке стосується сільськогосподарських земель.

Крім того, серед найважливіших етапів купівлі нерухомості є розрахунок між покупцем та продавцем, адже в Україні такий процес регулюється правилами валютного та податкового законодавства.

Що входить до основних правил розрахунків:

Оплата лише в гривнях

Якщо іноземець переказує кошти з-за кордону, то вони конвертуються в гривні за курсом банку.

Найбезпечніший спосіб оплати – банківський переказ

Для цього іноземцю потрібно відкрити рахунок в українському банку або здійснити переказ із закордонного рахунку.

Ліміт готівкових розрахунків

Максимальна сума готівки, яку можна використати для оплати, становить 50 тисяч гривень. Все решта треба проводити через банк.

Декларування готівки

Іноземцю, який веде готівку на суму в 10 тисяч доларів треба декларувати на українській митниці.

Підтвердження походження коштів

Для цього треба підготувати довідки про доходи чи виписки з банківських рахунків.

Призначення платежу

Під час переказу зазначення призначення платежу обов'язкове, адже неправильне формулювання може призвести до затримки угоди.

Зауважте! Іноземець може використовувати для безпечного розрахунку спеціальні банківські інструменти, як-от акредитив чи тимчасовий депозитний рахунок у нотаріуса.

Який список документів треба підготувати

Усі потрібні документи повинні бути перекладені українською мовою та завірені нотаріально. У списку повинні бути такі документи:

закордонний паспорт,

ідентифікаційний код (отримується в Україні),

згоду чоловіка або дружини (якщо у шлюбі),

довіреність (за необхідності).

Особливу увагу іноземцям варто звернути на переклад ідентифікаційного коду, бо нотаріус не укладе договір без нього.