О том, как иностранным покупателям купить недвижимость в Украине, какие документы для этого нужны и как происходит расчет информирует 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости "Маяк".
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Что самое важное при покупке недвижимости
К иностранцам украинское законодательство достаточно лояльно. Они могут купить свободно как квартиры, так и коммерческие помещения. Однако есть ограничение, которое касается сельскохозяйственных земель.
Кроме того, среди важнейших этапов покупки недвижимости является расчет между покупателем и продавцом, ведь в Украине такой процесс регулируется правилами валютного и налогового законодательства.
Что входит в основные правила расчетов:
- Оплата только в гривнах
Если иностранец переводит средства из-за границы, то они конвертируются в гривны по курсу банка.
- Самый безопасный способ оплаты – банковский перевод
Для этого иностранцу нужно открыть счет в украинском банке или осуществить перевод с зарубежного счета.
- Лимит наличных расчетов наличными
Максимальная сумма наличных, которую можно использовать для оплаты, составляет 50 тысяч гривен. Все остальные надо проводить через банк.
- Декларирование наличных денег
Иностранцу, который ведет наличные на сумму в 10 тысяч долларов надо декларировать на украинской таможне.
- Подтверждение происхождения средств
Для этого надо подготовить справки о доходах или выписки с банковских счетов.
- Назначение платежа
При переводе указание назначения платежа обязательно, ведь неправильная формулировка может привести к задержке сделки.
Обратите внимание! Иностранец может использовать для безопасного расчета специальные банковские инструменты, например аккредитив или временный депозитный счет у нотариуса.
Какой список документов надо подготовить
Все необходимые документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально. В списке должны быть следующие документы:
- загранпаспорт,
- идентификационный код (получается в Украине),
- согласие супруга или супруги (если в браке),
- доверенность (при необходимости).
Особое внимание иностранцам стоит обратить на перевод идентификационного кода, потому что нотариус не заключит договор без него.