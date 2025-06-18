О том, как иностранным покупателям купить недвижимость в Украине, какие документы для этого нужны и как происходит расчет информирует 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости "Маяк".

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Что самое важное при покупке недвижимости

К иностранцам украинское законодательство достаточно лояльно. Они могут купить свободно как квартиры, так и коммерческие помещения. Однако есть ограничение, которое касается сельскохозяйственных земель.

Кроме того, среди важнейших этапов покупки недвижимости является расчет между покупателем и продавцом, ведь в Украине такой процесс регулируется правилами валютного и налогового законодательства.

Что входит в основные правила расчетов:

Оплата только в гривнах

Если иностранец переводит средства из-за границы, то они конвертируются в гривны по курсу банка.

Самый безопасный способ оплаты – банковский перевод

Для этого иностранцу нужно открыть счет в украинском банке или осуществить перевод с зарубежного счета.

Лимит наличных расчетов наличными

Максимальная сумма наличных, которую можно использовать для оплаты, составляет 50 тысяч гривен. Все остальные надо проводить через банк.

Декларирование наличных денег

Иностранцу, который ведет наличные на сумму в 10 тысяч долларов надо декларировать на украинской таможне.

Подтверждение происхождения средств

Для этого надо подготовить справки о доходах или выписки с банковских счетов.

Назначение платежа

При переводе указание назначения платежа обязательно, ведь неправильная формулировка может привести к задержке сделки.

Обратите внимание! Иностранец может использовать для безопасного расчета специальные банковские инструменты, например аккредитив или временный депозитный счет у нотариуса.

Какой список документов надо подготовить

Все необходимые документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально. В списке должны быть следующие документы:

загранпаспорт,

идентификационный код (получается в Украине),

согласие супруга или супруги (если в браке),

доверенность (при необходимости).

Особое внимание иностранцам стоит обратить на перевод идентификационного кода, потому что нотариус не заключит договор без него.