Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Що кажуть про "Орешник" на Заході?

Розвідники Великої Британії проаналізували удар "Орешником" по Україні.

Увечері 8 січня 2026 року Росія вдруге запустила балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою "Орешник", запущену з бази Капустин Яр в Астраханській області. Ракета подолала відстань до цілі приблизно 1622 кілометрів,

– ідеться в дописі міноборони Сполученого Королівства.

В розвідці наголосили, що Росія поєднала удар "Орешником" з ударами приблизно 200 безпілотників, "щонайменше десятьма варіантами балістичних ракет та щонайменше десятьма крилатими ракетами "Калібр", запущеними з Чорного моря, які були спрямовані на низку місць по всій Україні".