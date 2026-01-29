Про це 24 Каналу розповіла канадська журналістка Алла Кадиш, зауваживши, що ситуація з Гренландією змінилася через низку різних факторів. Саме вони змусили Трампа заспокоїтися щодо острова.

Дивіться також Трамп погрожує стерти Іран з лиця землі: коли США готуються завдати удару і що відбувається

Що могло вплинути на Трампа?

На думку журналістки, Трамп завжди реагує лише на владу та гроші. Якщо внаслідок якоїсь ситуації втрачається одне або інше, то він одразу вмикається, бо не хоче їх втрачати. Так могло статися і щодо Гренландії.

Попри це, були й інші фактори, які вплинули на дії Трампа. Зокрема на це могла вплинути промова прем'єр-міністра Марка Карні на Давосі, який дав міцний "ляпас" президенту США.

Я говорила з колегами, які були в Давосі. Вони казали, що після виступу Карні було відчуття, що атмосфера змінилася. Коли прилетів Трамп, його ніхто не зустрічав. А він явно сподівався, що буде там найголовнішим,

– зазначила журналістка.

Крім того, одразу увімкнулася Європа. Вже були натяки, що почнуться різні економічні заходи. Зокрема й продаж американських бондів.

В цій ситуації спрацювало багато маленьких точок. Тиснула і Канада, і Європа. І це дало свої результати,

– зазначила Кадиш.

Заяви Трампа про Гренландію