В Ірані вже місяць тривають масові народні протести, й інтерес до них у світі поступово спадає. І це попри те, що кількість загиблих вже йде на десятки тисяч, а режим релігійних фанатиків досі не впав. При цьому обіцяна президентом США допомога, яка нібито "вже десь на шляху", ніяк не приходить, хоча Трамп і погрожує "стерти Іран з лиця землі".

24 Канал розповідає, що відбувається в Ірані зараз. У цьому нам допомагає засновник аналітичної спільноти Resurgam політолог Дмитро Корнієнко.

Що зараз відбувається в Ірані?

Два тижні у великому матеріалі, присвяченому новим протестам в Ірані, 24 Канал розповідав про їхню специфіку та роль шахзаде (принца) Рези Кира Пахлаві. Також ми обережно припустили, що повстанцям вдасться скинути владу ісламістів. Для цього були свої підстави, адже на протести вийшли буквально всі, а головний світовий жандарм в особі США прямо пообіцяв допомогу іранському народу.

Станом на кінець січня 2026 року необхідно визнати, що очікування наразі не справдились. Але шанси на це залишаються.

Протести в Іранці досі тривають, але 90-мільйонна країна нині фактично перебуває на карантині. Влада вимкнула інтернет по всьому Ірану, щоб не дати повсталим координувати свої дії. Нині менш як 1 мільйон іранців мають доступ до мережі завдяки Starlink Ілона Маска, але й на них нині режим веде полювання. Через це інформації про те, що відбувається в Ірані, вкрай мало, а та, що є, геть не тішить.

Ми знаємо, що режим відмовився від спроб порозумітися з протестувальниками (що було в перші дні мітингів) й оголосив усіх терористами, які вбивають мирних людей, дітей, знищують храми та паплюжать віру. А головне – виконують вказівки "малого та великого шайтанів" – тобто США та Ізраїлю. З огляду на це влада віддала силовикам наказ втопити повстання у крові.

Уривки відео з Ірану показують сцени вуличних боїв і розстрілів. Також є жахливі кадри з моргів. За різними оцінками, кількість вбитих в грудні 2025-го – січні 2026 року вже перевалила за 30 000 людей. Перевірити точність цифри жертв наразі неможливо, але вона може бути навіть більшою. Все це робить протести в Ірані безпрецедентними.

Чому Трамп не підтримав іранців у боротьбі з режимом?

На жаль, мужні іранці нині фактично опинилися сам на сам із режимом кривавих релігійних фанатиків. На допомогу ніхто не прийшов. Європа обмежилася традиційним і цілком поміркованим занепокоєнням. При цьому найгучніший голос на захист іранців подала Україна, яка сама нині змушена боротися за власне виживання, відбиваючи атаки Росії. Інші ж європейці буквально "чекають з моря погоди", точніше – з Індійського океану.

Мова, звісно, про США. Тамтешній президент Дональд Трамп на хвилі успішної операції проти Венесуели спершу був дуже оптимістичний і щодо Ірану.

Він нібито наклав 25% тарифів на тих, хто досі торгує з Іраном (тобто на Китай, Росію та інших), при цьому нічого не відомо про реальне запровадження відповідних механізмів і головне – контролю за їх дотриманням. Потім Трамп обіцяв іранському режиму всі можливі кари, якщо той буде страчувати власних громадян, захоплених під час протестів.

Далі, попри очевидну відмову Тегерана запровадили ембарго на страти та вбивства людей на вулицях, що тривали й надалі, оголосив, що врятував від шибениці 800 людей, а потім повторював це в різних варіаціях. 13 січня 2026 Трамп у своїй соцмережі взагалі оголосив, що іранцям треба буквально трішки почекати і все буде.

HELP IS ON ITS WAY,

– Трамп 13 січня запускає англомовну версію мема про Маркіяна, закликаючи іранських патріотів продовжувати протести та захоплювати державні установи.

Протягом усього цього часу в Ірані продовжувалися вбивства та страти. Не факт, що всі мітингарі знали про цей заклик Трампа (як і попередній аналогічний заклик) шахзаде Пахлаві, але тепер обидва вочевидь мають розділити бодай моральну відповідальність за смерті людей. Адже час було втрачено, а допомога так і не дійшла. Принаймні так виглядає зараз. І фраза "Вам доведеться з цим розібратися самим", що Трамп кинув журналісту, який нагадав про обіцянку допомогти, це дуже добре підсвічує.

Білий дім це спростовує, але провідні ЗМІ пишуть, що причиною раптової апатії Трампа стало прохання членів новоспеченої Ради миру, які "попросили" патрона поки не пхатися до Ірану та дати аятолам шанс. За цю паузу Трамп отримав можливість брехати, що він врятував сотні життів. І мабуть, відпрацював подарований йому минулого року літак.

Тепер Трамп знову починає надувати щоки та грати м'язами. Остання гучна заява щодо Ірану пролунала в ніч на 28 січня.

Ще одна прекрасна армада просто зараз красиво рухається в бік Ірану, тож подивимося. Я сподіваюся, вони укладуть угоду,

– Трамп грає на публіку.

Чи вдарять США по Ірану найближчим часом?

Американська авіаносна група на чолі з потужним USS Abraham Lincoln дійсно нині перебуває в Індійському океані недалеко від Перської затоки, але чи буде цього достатньо для того, щоб Іран капітулював?



На цьому скриншоті сервісу FlightRadar24 видно маршрути чотирьох літаків-заправників і одного F-15 між базою в Британії та Критом

Це португальці 500 років тому могли на кількох парусниках та з десятком гармат розгромити весь іранський флот і захопити собі опорники в Ормузі та Бахрейні, щоб у наступні 100 років взяти стратегічно важливі торговельні шляхи в Індію під свій контроль, поставити безпорадного шаха перед фактом і диктувати йому умови.

Нині так не вийде. Літня спільна операція США та Ізраїля 2025 року довела, що самих бомбардувань для зміни режиму недостатньо, потрібна наземна операція. На секунду – проти 90-мільйонної країни.

Так, охопленою повстанням та протестами людей, доведених до відчаю, які не бояться жертв і готові вмирати за свободу. Але також в цій країні є велика армія, спецслужби та Корпус Вартових Ісламської Революції (КВІР) – ніхто з них наразі режим не зрадив.

І це є головною причиною того, що релігійні фанатики тримаються. Навпаки силовики отримали карт-бланш на реалізацію "силового варіанту" й нині активно вбивають. Адже вважають, що з падінням режиму можуть втратити все, бо перетнули всі "червоні лінії" й тепер їм (та їхнім родинам) просто не пробачать.

Якщо Трамп наважиться бомбити Іран, його буде важко зупинити. Принаймні, ані Китай, ані Росія це не будуть здатні зробити.

Дмитро Корнієнко переконаний, що Росія точно не збирається рятувати аятол. По-перше, не може, по-друге, банально не хоче, адже має свої причини.

Дмитро Корнієнко політолог, засновник аналітичної спільноти Resurgam Кремль точно не буде активно втручатись в Іран, у цьому я переконаний з двох причин. Перша причина – у росіян просто немає вільних ресурсів. Друга причина – відносини Ірану та Росії є дуже непростими. Так, Іран є партнерським режимом для Кремля, але в них є елементи конкуренції, коли Кремль не отримував те, що хотів, або Іран не отримував те, що хотів (літаки, системи ППО та захист). Навіть договори про взаємну допомогу між Іраном і РФ є відмінними, ніж ті, що мають РФ і КНДР, наприклад. Якщо в ситуації з Венесуелою Кремль не втрутився, то в Іран він не ризикне втручатися. Бо це відносини не тільки зі США, які зараз вони використовують для фактичного підкупу щодо України, але це ще й відносини з Ізраїлем, саме з урядом Нетаньягу, який є достатньо лояльним до Росії, для єврейських еліт, в тому числі в Кремлі. Тому Іран буде тихо продаватись, як Сирія, коли Кремль казав, що допомога в дорозі, що "літаки літають – будуть всіх бомбить".

Але тут постає інше питання: чи матимуть ці бомбардування успіх, на який розраховують США. І чи взагалі вони дійсно хочуть, щоб Іран став на шлях демократії, а не на шлях Венесуели-2026, де при владі залишилось оточення диктатора Мадуро. А такого варіанту також не можемо виключати, адже нафта Ірану, так само як і венесуельська – під санкціями. А це означає, що американці точно будуть думати над тим, як прибрати її собі за вже відомою схемою.

При цьому Китай дійсно зацікавлений у збереженні режиму аятол, адже має від Ірану дешеву якісну підсанкційну нафту, але нині Сі послаблений через викриття змови топових військових – своїх найближчих соратників. Але як довго триватиме ця турбулентність і чи встигне нею скористатись США – велика загадка.

Чи буде зміна влади в Ірані й хто може стати наступником?

Час, який режим аятол отримав від Трампа (чи його партнерів по його Раді сиру), був використаний не для переговорів, а для убезпечення себе. Деталі подає видання The New York Times.

Журналісти пишуть, що хворий на рак 86-річний аятола Хаменеї вдався до безпрецедентних кроків – передав Раді Експертів Ісламської Республіки (консультативний орган, який обирає верховного правителя – Рахбара, а також здійснює нагляд за його діяльністю) список із трьох своїх потенційних наступників, запустивши давно очікуваний "транзит".

Також режим призначив "дублерів" для ключових військових постів, щоб у разі потенційної ліквідації уникнути хаосу, з яким стикнулася "Хезболла" в Лівані після ізраїльських атак.

Сам Рахбар нині заховався глибоко в бункері та перебуває в ізоляції. За його зв’язок із зовнішнім світом відповідає син Масуд, який передає волю батька урядовцям і КВІР. При цьому інший син – Сеїд Моджтаба, якого більшість фахівців називали найбільш ймовірним наступником Хаменеї, нині "не світиться" й взагалі не потрапив до списку топ-3 претендентів.

Звісно, не можна виключати хитрощів й припускати, що згаданий топ-3 насправді є "списком смертників", а Моджтаба у такий спосіб просто отримав прикриття. Втім, це точно не говорить про готовність режиму до угоди з Трампом. Швидше навпаки, є свідченням того, що фундаменталісти шукають варіант "пропетляти" й уникнути нової турбулентності під час неминучого транзиту влади.

Дмитро Корнієнко вважає, що найкращий момент для успішної спроби усунення режиму в Ірані вже втрачено, але визнає, що ситуація може змінитись.

Дмитро Корнієнко політолог, засновник аналітичної спільноти Resurgam Ще не відомо, чи будуть проактивні дії американців в Ірані, хоч і ознаки цього є, але їх доцільність зараз незрозуміла на тлі того, що момент піку протестів пройшов. Ним просто не скористалися, зараз там підуть протести на спад. І чи будуть мати значення ці військові дії саме зараз, незрозуміло.

Дійсно, авіаносна група США досі неподалік, а аятоли та КВІР можуть потопити повстання в крові, але не можуть усунути його причини. Тому чекати на новий сплеск протестів довго точно не треба. Можливо, нова нагода з’явиться вже незабаром.