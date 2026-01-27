На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що останнім часом саме в цьому районі зосереджено до тисячі літаків. Один тільки Ізраїль має 400, а американська авіаносна група за собою підтягує понад сотню одиниць.

Дивіться також Іранський лідер перебрався в бункер після попереджень про можливий удар США, – ЗМІ

Чи наважаться США атакувати й що буде під ударом?

Військовий експерт розповів, що зараз збираються потужні сили. Він не виключає, що дійсно США за підтримки союзників можуть завдати удару по військових об'єктах в Ірані. Особливо після того, як революція проти політичного режиму країни не втілилась. Після кривавих масових протестів влада Ірану почала карати людей, які виходили на мітинги.

До відома! В середині січня західні ЗМІ повідомляли, що кількість загиблих іранців в ході протестів могла сягнути до 20 тисяч.

Світан вважає, що Трамп зірвав цю революцію. Спочатку він пообіцяв надати підтримку та захистити іранців, які виступили проти аятол. Коли люди повірили йому і продовжили активно протистояти режиму, обіцяної реакції та дій від американського президента не настало. А от жорстка відповідь на протести з боку влади Ірану та її силовиків лише посилилась в бік мітингувальників.

Він кинув протестувальників на кулемети. Як мінімум, декілька десятків тисяч людей загинули, стільки ж заарештовані, частина з них вже страчена. Проблема однозначно є, створив її Трамп. Як він буде її розв'язувати – подивимося. Один з варіантів – удар по військових об'єктах КВІР,

– озвучив Світан.

Зі слів військового експерта, Корпус вартових Ісламської революції є як раз бойовим крилом аятол. Тому удар може бути спрямований саме по ньому, а не по армії Ірану, яка нині, з його слів, певною мірою нейтральна. Світан припустив, що почати атаку США вже готові, але поки що не підготувались зустріти у відповідь вогонь, тому й не починають удари.

Наземна операція навряд чи буде проведена, буде морська та авіаційна. А це удари за допомогою ракет, літаків, будуть зворотні удари іранськими ракетами. В них там, як мінімум, 1500 ще залишилось. А це значить, що треба розгортати потужну систему ПРО,

– пояснив Світан.

Він підсумував, що туди американцям треба буде перекинути додаткову протиракетну систему THAAD. Одна вже розгорнута над Ізраїлем, ще одна ймовірно буде над Перською затокою, аби перехоплювати іранську балістику. Тому, зі слів Світана, найближчим часом дійсно може бути завданий удар по військових об'єктах в Ірані.

Світан пояснив, що для України такий розвиток подій в негативній окрасі буде у тому, що зросте ціна на нафту. З його слів, будь-яке заворушення на Близькому Сході тягне за собою підвищення вартості нафти.

Загострення довкола Ірану: що кажуть сторони конфлікту?