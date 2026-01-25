Про це повідомляють FoxNews та Associated Press.

Дивіться також Трамп серйозно підвів Іран: чи досі реально скинути режим аятол

Що Іран відповів США?

Співрозмовник, близький до Ради національної безпеки Ірану, розповів, що подібне попередження пролунало на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Мохаммад Пакпур порадив Сполученим Штатам та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності й будуть виконувати будь-які накази командування.

За словами іранських військових, це робить ситуацію вкрай напруженою. Зазначається, що відповідна заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.

Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача,

– заявив іранський генерал.

За даними AP, президент Дональд Трамп неодноразово попереджав Тегеран, встановивши дві червоні межі для застосування військової сили під час протестів – вбивство мирних демонстрантів та масові страти людей.

Що цьому передувало?