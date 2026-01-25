Про це повідомляють FoxNews та Associated Press.
Що Іран відповів США?
Співрозмовник, близький до Ради національної безпеки Ірану, розповів, що подібне попередження пролунало на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.
Згідно з оприлюдненою інформацією, Мохаммад Пакпур порадив Сполученим Штатам та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності й будуть виконувати будь-які накази командування.
За словами іранських військових, це робить ситуацію вкрай напруженою. Зазначається, що відповідна заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.
Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача,
– заявив іранський генерал.
За даними AP, президент Дональд Трамп неодноразово попереджав Тегеран, встановивши дві червоні межі для застосування військової сили під час протестів – вбивство мирних демонстрантів та масові страти людей.
Що цьому передувало?
Ситуація навколо Ірану та влади аятол у країні дедалі більше загострюється. Нещодавно Дональд Трамп заявив про готовність дати рішучу відповідь керівництву Ірану, сказавши, що "США знесуть Іран з лиця землі".
Він також заявляв, що йому вдалось запобігти страті 837 молодих чоловіків в Ірані, яких нібито збиралися повісити. За його словами, він попередив іранську сторону про жорсткі наслідки у разі виконання вироків.
The Jerusalem Post повідомляло, що верховний лідер Ірану Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані на тлі попереджень силовиків і військових про зростання ризику можливого удару США..