Втім, Дональд Трамп заявив про готовність дати рішучу відповідь керівництву Ірану. Про це він заявив під час інтерв'ю журналістам NewsNation.

Як США можуть відповісти Ірану?

У відповідь на запитання кореспондентки про постійні погрози та провокації з боку іранського керівництва Трамп заявив, що у разі будь-яких дій проти нього наслідки для Ірану будуть нищівними.

За його словами, він дав чіткі вказівки і якщо щось трапиться, країну повністю знищать і буквально зітруть з лиця землі.

Якщо щось станеться, ми зметемо їх з лиця землі,

– підкреслив Трамп.

Варто нагадати, що не так давно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї оприлюднив у соцмережі X низку різких заяв, спрямованих проти Дональда Трампа. У своїх дописах він поклав на президента США відповідальність за криваве насильство й масові заворушення в Ірані, звинувативши його у жертвах, руйнуваннях і дискредитації іранського народу.

Після ознайомлення з цими заявами Трамп відповів, що влада в Тегерані тримається виключно на репресіях і жорстокості. На його думку, саме Хаменеї як керівник держави несе відповідальність за фактичне спустошення країни та застосування безпрецедентного рівня насильства проти власного населення.

Тоді Трамп також відкрито виступив за зміну керівництва в Ірані, наголосивши, що 37-річне правління аятоли Алі Хаменеї має підійти до кінця.

Яка ситуація в Ірані?