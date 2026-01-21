Впрочем, Дональд Трамп заявил о готовности дать решительный ответ руководству Ирана. Об этом он заявил во время интервью журналистам NewsNation.
Актуально Пришло время искать нового лидера, – Трамп о ситуации в Иране
Как США могут ответить Ирану?
В ответ на вопрос корреспондента о постоянных угрозах и провокациях со стороны иранского руководства Трамп заявил, что в случае любых действий против него последствия для Ирана будут сокрушительными.
По его словам, он дал четкие указания и если что-то случится, страну полностью уничтожат и буквально сотрут с лица земли.
Если что-то произойдет, мы сметем их с лица земли,
– подчеркнул Трамп.
Стоит напомнить, что не так давно верховный лидер Ирана Али Хаменеи обнародовал в соцсети X ряд резких заявлений, направленных против Дональда Трампа. В своих сообщениях он возложил на президента США ответственность за кровавое насилие и массовые беспорядки в Иране, обвинив его в жертвах, разрушениях и дискредитации иранского народа.
После ознакомления с этими заявлениями Трамп ответил, что власть в Тегеране держится исключительно на репрессиях и жестокости. По его мнению, именно Хаменеи как руководитель государства несет ответственность за фактическое опустошение страны и применение беспрецедентного уровня насилия против собственного населения.
Тогда Трамп также открыто выступил за смену руководства в Иране, отметив, что 37-летнее правление аятоллы Али Хаменеи должно подойти к концу.
Какова ситуация в Иране?
В стране еще с конца декабря продолжаются масштабные протесты, которые уже привели к гибели тысяч людей. По имеющимся данным, количество жертв может составлять от 12 до 20 тысяч человек. В то же время иранские власти угрожают Соединенным Штатам и Израилю, заявляя, что в случае силового вмешательства в защиту протестующих эти страны станут "законными целями".
Комментируя ситуацию, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что нынешние протесты являются уникальным шансом для США ослабить или даже разрушить режим аятолл.
По его словам, столь масштабного народного восстания в Иране не наблюдалось уже давно, однако по ряду причин внешние игроки пока что взяли паузу, несмотря на достаточно прозрачные сигналы со стороны Трампа.