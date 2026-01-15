Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что протесты в Иране – это шанс для США в конце концов уничтожить режим аятолл. Настолько большого восстания там давно не было. Но там по ряду причин взяли паузу, несмотря на прозрачные намеки Трампа.

Почему Штаты не нанесли удар по Ирану?

Как отметил Несвитайлов, иранский режим буквально пошел в ва-банк против местного населения. СМИ сообщают о колоссальном количестве жертв.

Режим Ирана – это вообще за пределами добра и зла. Если там даже просто тысячи жертв, то это просто ужасные потери и трагедия планетарного масштаба. Режим аятолл должен быть наказан,

– отметил Несвитайлов.

Обратите внимание! Доподлинно неизвестно, какое количество жертв в результате протестов в Иране. В стране выключили Интернет. А СМИ сообщают о 12 – 20 тысячах погибших.

На этом фоне особенно возмутительными выглядят действия Дональда Трампа. Он не борется с диктаторскими режимами, а пытается договориться с ними, чтобы ему было максимально выгодно.

При этом США не нужно было делать что-то неординарное в этой ситуации. Достаточно было дать Израилю "зеленый свет" вмешаться в протесты и, возможно, нанести удары по важным для режима аятолл точкам.

Нужно было, чтобы народ Ирана почувствовал эту поддержку. Тогда режим и начал бы сыпаться. Пока кажется, что Трамп дал заднюю и решил не вмешиваться. Или испугался, что не получится; или его подкупили. Я склоняюсь ко второму варианту. Россияне научили Иран, как договариваться с Трампом. И те воспользовались возможностью,

– отметил Несвитайлов.

Протесты в Иране: кратко