Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Що відомо про рух флотилії США до Ірану?

В п'ятницю, 23 січня, Дональд Трамп заявив, що США направили значні військово-морські ресурси у бік Ірану "на всяк випадок". Водночас американський лідер висловив сподівання, що застосовувати їх не доведеться.

Також він наголосив, що йому вдалось запобігти страті 837 молодих чоловіків в Ірані, яких нібито збиралися повісити. За його словами, він попередив іранську сторону про жорсткі наслідки у разі виконання вироків. Після цього рішення буцімто було скасоване.

Що цьому передувало?

  • Наприкінці грудня 2025 року й дотепер в Ірані тривають масові криваві протести. Демонстрації розпочалися через падіння іранського ріала, курс якого перевищує 1,4 мільйона доларів, оскільки економіка країни страждає від міжнародних санкцій, частково накладених через її ядерну програму.

  • Населення виступає проти політики аятоли Алі Хаменеї, який обіймає пост очільника вже 37 років. Трамп закликав шукати нового лідера в Ірані.

  • Днями спадковий принц Ірану закликав Дональда Трампа втрутитися в ситуацію у країні. Президент США заявив про готовність допомогти, зауваживши, що "Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше".

  • За наявними даними, кількість жертв може становити від 12 до 20 тисяч людей.