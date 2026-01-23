Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Що відомо про рух флотилії США до Ірану?

В п'ятницю, 23 січня, Дональд Трамп заявив, що США направили значні військово-морські ресурси у бік Ірану "на всяк випадок". Водночас американський лідер висловив сподівання, що застосовувати їх не доведеться.

Також він наголосив, що йому вдалось запобігти страті 837 молодих чоловіків в Ірані, яких нібито збиралися повісити. За його словами, він попередив іранську сторону про жорсткі наслідки у разі виконання вироків. Після цього рішення буцімто було скасоване.

Що цьому передувало?