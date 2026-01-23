Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту Air Force One.
Что известно о движении флотилии США к Ирану?
В пятницу, 23 января, Дональд Трамп заявил, что США направили значительные военно-морские ресурсы в сторону Ирана "на всякий случай". В то же время американский лидер выразил надежду, что применять их не придется.
Также он отметил, что ему удалось предотвратить казнь 837 молодых мужчин в Иране, которых якобы собирались повесить. По его словам, он предупредил иранскую сторону о жестких последствиях в случае исполнения приговоров. После этого решение якобы было отменено.
Что этому предшествовало?
В конце декабря 2025 года и до сих пор в Иране продолжаются массовые кровавые протесты. Демонстрации начались из-за падения иранского риала, курс которого превышает 1,4 миллиона долларов, поскольку экономика страны страдает от международных санкций, частично наложенных из-за ее ядерной программы.
Население выступает против политики аятоллы Али Хаменеи, который занимает пост главы уже 37 лет. Трамп призвал искать нового лидера в Иране.
На днях наследный принц Ирана призвал Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в стране. Президент США заявил о готовности помочь, заметив, что "Иран смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше".
По имеющимся данным, количество жертв может составлять от 12 до 20 тысяч человек.