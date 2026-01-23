Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Смотрите также На фоне угроз в сторону Ирана: США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке

Что известно о движении флотилии США к Ирану?

В пятницу, 23 января, Дональд Трамп заявил, что США направили значительные военно-морские ресурсы в сторону Ирана "на всякий случай". В то же время американский лидер выразил надежду, что применять их не придется.

Также он отметил, что ему удалось предотвратить казнь 837 молодых мужчин в Иране, которых якобы собирались повесить. По его словам, он предупредил иранскую сторону о жестких последствиях в случае исполнения приговоров. После этого решение якобы было отменено.

Что этому предшествовало?