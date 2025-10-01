Вашингтон официально признал нелегитимность действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Из-за "непосредственной угрозы" для США, советники Трампа предложили устранить лидера "преступной группировки" по силовому сценарию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какую угрозу для США представляет Николас Мадуро?

Марко Рубио уже не впервые напоминал об обвинительном акте от Министерства юстиции 2020 года, в котором выдвигаются обвинения Мадуро и другим венесуэльским чиновникам в наркоторговле.

Недавно Рубио назвал самопровозглашенного лидера Венесуэлы главой "террористической организации и организованной преступности, которая захватила страну". К слову, Госдеп США определил награду в 50 миллионов долларов за информацию, которая ускорит арест Мадуро за наркопреступления.

Госсекретаря США поддерживает в этом ЦРУ и Министерство юстиции.

Летом 2025 года Трамп отдал армии США приказ о применении силы в отношении наркокартелей. Пентагон, в свою очередь, увеличил количество военных в регионе до 6500 человек и сосредоточил масштабные военно-морские силы в Карибском бассейне.

Впоследствии, США нанесли несколько ударов по судам, которые по их мнению связаны с венесуэльским наркобизнесом.

США начали уничтожать венесуэльских террористов и наркосети во главе с Мадуро,

– заявил президент США на Генассамблее ООН.

Решение о полномасштабной операции не принято. Сейчас, США делает основной акцент на силовом давлении.

Каков ответ Мадуро на обвинения?

Сам Мадуро отрицает все обвинения американской стороны и обращается к Трампу с письмами, в которых заявляет о непричастности Венесуэлы к экспорту наркотиков.

Однако из-за "растущей опасности со стороны США" венесуэльский лидер все же ввел чрезвычайное положение в стране и перевел войска в полную боевую готовность.



Как США наращивают свое присутствие в Карибском бассейне?