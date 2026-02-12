Про це йдеться в публікації Fox News.
Читайте також США готові зняти санкції з Росії: Бессент приголомшив заявою
Яке слабке місце знайшов Трамп у Путіна?
США почали тиснути на Путіна за допомогою впливу на союзників. Ідеться про Іран, Венесуелу та інші країни-союзники, що забезпечують Росію військовими ресурсами та допомагають обійти санкції.
Америка б'є по логістичних ланцюгах цих країн. Це послаблює здатність Росії продовжувати війну.
Морган Мерфі, колишній радник спецпосланця США, заявив, що Штати "прибрали Венесуелу з шахівниці". А натепер зосереджені на тиску на Ірану, адже він постачає безпілотники та іншу військову допомогу.
Окрім цього, Трамп почав тиснути на посередників. Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що такі атаки є головним елементом стратегії.
Він зазначив, що Венесуела, Іран і тіньовий флот підтримують Росію ресурсами для війни, а атаки на ці маршрути зменшують фінансові можливості Кремля й ускладнюють ведення війни.
Цікаво! Окрім тиску на Росію, Америка пропонує "золотий міст" для Кремля. Це надасть можливість повернутися до переговорів та частково відновити економічну співпрацю.
Однак у Москві відхилили таку ініціативу. Аналітики зазначають, що розвиток війни в основному залежить від того, як Росія відреагує на міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне розв'язання війни.
Що ще може вплинути на Росію?
Під тиском США частина покупців російської нафти, серед яких Індія та інші основні імпортери, почала відмовлятися від її закупівель.
Через це в січні 2026 року доходи Росії від продажу нафти й газу виявилися вдвічі меншими за заплановані, водночас у бюджеті на цей рік Москва розраховувала отримати близько 9 трильйонів рублів. Це може дуже послабити економічні можливості Кремля та вплинути на фінансування війни.
Окрім цього, депутати Європарламенту закликали до нових санкцій проти Росії через атаки на енергетичну інфраструктуру України, які спричинили масштабну гуманітарну кризу. ЄС планує виділити додаткові кошти на підтримку України й терміново забезпечити її системами протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.
Масовані ракетні атаки Росії по електрооб'єктах, ТЕЦ і ТЕС особливо загострили ситуацію в найхолодніші зимові місяці, тому Євросоюз посилює тиск на Кремль і водночас збільшує допомогу Києву, аби зменшити наслідки гуманітарної катастрофи.