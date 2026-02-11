Про це в етері 24 Каналу зазначив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач, додавши, що Росія отримала вдвічі менше запланованих доходів.

Від кого Росія відчуватиме тиск?

Індія не найбільший покупець російської нафти, таким є Китай, але, як підкреслив доктор економічних наук, саме індійці купували її за вищу ціну на відміну від китайців. Адже Пекін "викручує руки" Росії, отримує від неї суттєву знижку.

Ефективна ціна продажу російської нафти Китаю становить орієнтовно 41 долар за останні два місяці, а собівартість становить 36 – 39 доларів. Чим далі США і Європа тиснутимуть на Росію та її експорт, тим більше буде тиснути сам Китай, вимагаючи від неї більших знижок на нафту,

– пояснив Длігач.

Відмова Індії від російської нафти, як наголосив Длігач, це позитивне явище. Він зауважив, що останній рік індійці розраховувалися з росіянами переважно рупіями.

Тобто це були гроші, які залишались в самій Індії. Росія активно інвестувала в індійську промисловість. Індія багато чого експортувала в Росію і тим самим допомагала російській економіці "триматись на плаву". Зараз потік індійських товарів буде зменшуватися, бо в Росії стає менше рупій,

– озвучив Длігач.

Зі слів доктора економічних наук, такий розвиток подій буде на користь Україні та позитивно вплине на завершення війни. Длігач також наголосив на важливості введення подальших санкцій стосовно російського тіньового флоту та висловив сподівання, що у новому 20-му санкційному пакеті, який ЄС готується представити 22 лютого, вони будуть посилені.

Зауважте! Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що Росія може втратити 15 – 17% експорту нафти, а це стане болючим ударом для її бюджету. Він розповів, що Індія, яка раніше купувала 1,3 мільйона барелів за добу, запросила на квітень тільки 700 тисяч барелів. Закупівлі Індією російської нафти знизились на 40%.

Доходи від експорту нафти й газу Росії скорочуються: