За якої умови США знімуть санкції?

Санкції знімуть за умови, якщо війну в Україні буде розв'язано мирним шляхом, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

За словами очільника американського Мінфіну, скасування обмежень призведе до значного падіння світових цін на енергоносії.

Скотт Бессент Міністр фінансів США Завдяки мирним угодам ми можемо побачити значне зниження цін на нафту. Це стосується Венесуели, Ірану, а якщо буде врегульовано конфлікт між Росією та Україною – це величезні обсяги нафти, з яких Мінфін зніме санкції.

Він наголосив, що від такого кроку виграють насамперед споживачі.

Ніщо так не допомагає, як низькі ціни на енергію,

– додав міністр.

Таким чином, адміністрація Трампа прямо пов'язує завершення бойових дій в Україні із поверненням російських енергоресурсів на глобальний ринок для стабілізації економіки.

Які санкції запровадили США?

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року США запровадили санкції проти двох великих нафтових компаній Росії – Роснефті" та "Лукойлу". Тоді у Міністерстві фінансів США пояснили, що ці санкції мають спонукати Кремль до миру.

Сам Бессент заявив, що відомство використовуватиме доступні важелі впливу на Москву і не виключив, що США продовжать обмеження, якщо це буде необхідно для досягнення миру.

До слова, ці санкції проти Росії стали першими від початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував Трамп ухвалення санкцій.

Окрім "Роснефті" і "Лукойла", під обмеження США потрапили понад 30 їхніх дочірніх компаній, наприклад, такі потужні підприємства, як Туапсинський нафтопереробний завод, Куйбишевський НПЗ та інші.

Важливо! Своїми санкціями Вашингтон заблокував все майно та частки, пов'язані з компаніями, які знаходяться у США. Відтоді багато покупців почали відмовлятися від російської нафти, аби не потрапити під американські обмеження. Це призвело до різкого скорочення доходів Кремля.

Що ще говорять у США про санкції проти Росії?