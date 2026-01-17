Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Кого стосуватимуться нові санкції?

Нове рішення щодо санкцій уже підписано.

Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.

У санкційному списку опинилися:

Павло Рожков – радянський та російський спортивний службовець, майстер спорту з греко-римської боротьби, член колегії міністерства спорту Росії та президент паралімпійського комітету Росії, голова профспілки працівників фізичної культури, спорту і туризму, заступник голови вищої опікунської ради всеросійської федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату, заслужений тренер.

Дмитро Сміт – один із перших російських кіберспортсменів, співзасновник і президент федерації комп'ютерного спорту Росії, організатор та головний суддя кіберспортивного турніру World Cyber Games.

Яків Букін – боксер.

Також під обмеженнями опинилися:

загальноросійська громадська організація "Паралімпійський комітет Росії",

загальноросійська громадська організація "Федерація комп'ютерного спорту Росії".

Водночас Зеленський погодив і наступні санкційні кроки. Незабаром будуть відповідні рішення.

Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів,

– зазначив президент.

За його словами, пропозиції України уже зараз суттєво враховані у персональних санкціях партнерів та списках проти юридичних осіб.