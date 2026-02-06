Коли введуть нові санкції проти Росії?

Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у банківському комітеті Сенату, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Очільник американського Мінфіну зазначив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти "тіньового флоту" Росії.

Я візьму це до уваги. Побачимо, куди заведуть мирні переговори,

– сказав Бессент.

До слова, санкцій проти "тіньових" танкерів Кремля президент США Дональд Трамп намагався уникнути від самого початку свого другого президентського терміну у січні 2025 року.

Окрім нових обмежень, Бессент згадав про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", які США запровадили минулого року. Міністр підкреслив, що саме вони зіграли велику роль та змусили Москву сісти за стіл переговорів.

Важливо! Наприкінці жовтня 2025 року Мінфін США оголосив санкції проти двох нафтових гігантів Росії – перші за президентства Трампа. Тоді до "чорного списку" потрапили також 31 дочірні компанії "Роснефті" та "Лукойлу", зокрема, такі відомі підприємства, як Куйбишевський нафтопереробний завод, Туапсинський НПЗ та інші.

Які санкції пропонують сенатори США?

Запровадити нові санкції проти Росії у США закликає група сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом. Вони розробили законопроєкт, який має завдати відчутного удару по "тіньовому флоту" Росії.

Документ передбачає тарифи у розмірі 500% для країн, які досі продовжують купувати російські енергоносії.

Серед найбільших партнерів Москви санкції можуть торкнутися:

Індії;

Китаю;

Бразилії.

Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,

– наголосив Грем.

За словами сенатора, Трамп нібито підтримує цю ініціативу. Та й сам президент заявляв, що не проти нових санкцій, але лише за умови, що він особисто контролюватиме їх застосування.

Зауважте! Водночас Трамп не поспішає карати Росію новими санкціями. Нещодавно він заявив, що не хотів би посилювати обмеження без крайньої потреби.

Які санкції вже запровадили?