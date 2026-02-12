При каком условии США снимут санкции?

Санкции снимут при условии, если война в Украине будет решена мирным путем, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

По словам главы американского Минфина, отмена ограничений приведет к значительному падению мировых цен на энергоносители.

Скотт Бессент Министр финансов США Благодаря мирным соглашениям мы можем увидеть значительное снижение цен на нефть. Это касается Венесуэлы, Ирана, а если будет урегулирован конфликт между Россией и Украиной – это огромные объемы нефти, с которых Минфин снимет санкции.

Он отметил, что от такого шага выиграют прежде всего потребители.

Ничто так не помогает, как низкие цены на энергию,

– добавил министр.

Таким образом, администрация Трампа прямо связывает завершение боевых действий в Украине с возвращением российских энергоресурсов на глобальный рынок для стабилизации экономики.

Какие санкции ввели США?

Напомним, конце октября 2025 года США ввели санкции против двух крупных нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Тогда в Министерстве финансов США объяснили, что эти санкции должны побудить Кремль к миру.

Сам Бессент заявил, что ведомство будет использовать доступные рычаги воздействия на Москву и не исключил, что США продлят ограничения, если это будет необходимо для достижения мира.

К слову, эти санкции против России стали первыми с начала второго президентского срока Дональда Трампа.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал Трамп принятие санкций.

Кроме "Роснефти" и "Лукойла", под ограничения США попали более 30 их дочерних компаний, например, такие мощные предприятия, как Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, Куйбышевский НПЗ и другие.

Важно! Своими санкциями Вашингтон заблокировал все имущество и доли, связанные с компаниями, которые находятся в США. С тех пор многие покупатели начали отказываться от российской нефти, чтобы не попасть под американские ограничения. Это привело к резкому сокращению доходов Кремля.

