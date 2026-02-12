Об этом говорится в публикации Fox News.
Какое слабое место нашел Трамп у Путина?
США начали давить на Путина с помощью влияния на союзников. Речь идет об Иране, Венесуэле и других странах-союзниках, обеспечивающих Россию военными ресурсами и помогающих обойти санкции.
Америка бьет по логистическим цепочкам этих стран. Это ослабляет способность России продолжать войну.
Морган Мерфи, бывший советник спецпосланника США, заявил, что Штаты "убрали Венесуэлу с шахматной доски". А сейчас сосредоточены на давлении на Иран, ведь он поставляет беспилотники и другую военную помощь.
Кроме этого, Трамп начал давить на посредников. Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что такие атаки являются ключевым элементом стратегии.
Он отметил, что Венесуэла, Иран и "теневой флот" поддерживают Россию ресурсами для войны, а атаки на эти маршруты уменьшают финансовые возможности Кремля и затрудняют ведение войны.
Интересно! Что кроме давления на Россию, Америка предлагает "золотой мост" для Кремля. Это позволит вернуться к переговорам и частично восстановить экономическое сотрудничество.
Однако, в Москве отклонили отклонили такую инициативу. Аналитики отмечают, что развитие войны в основном зависит от того, как Россия отреагирует на международное давление и согласится ли на дипломатическое решение войны.
Что еще может повлиять на Россию?
Под давлением США часть покупателей российской нефти, среди которых Индия и другие ключевые импортеры, начала отказываться от ее закупок.
Поэтому в январе 2026 года доходы России от продажи нефти и газа оказались вдвое меньше запланированных, тогда как в бюджете на этот год Москва рассчитывала получить около 9 триллионов рублей. Это может значительно ослабить экономические возможности Кремля и повлиять на финансирование войны.
Кроме этого, депутаты Европарламента призвали к новым санкциям против России из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые вызвали масштабный гуманитарный кризис. ЕС планирует выделить дополнительные средства на поддержку Украины и срочно обеспечить ее системами противовоздушной обороны для защиты от российских ударов.
Массированные ракетные атаки России по электрообъектам, ТЭЦ и ТЭС особенно обострили ситуацию в холодные зимние месяцы, поэтому Евросоюз усиливает давление на Кремль и одновременно увеличивает помощь Киеву, чтобы уменьшить последствия гуманитарной катастрофы.