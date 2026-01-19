Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп в какой-то момент дал заднюю. Он отметил, что без поддержки извне давить на режим аятолл будет труднее, хотя сама точка невозврата, по его словам, уже пройдена.

Почему Трамп отступил от жестких заявлений по Ирану?

В США некоторое время повышали градус вокруг Ирана и говорили о поддержке протестов. Параллельно звучали намеки на силовой сценарий, но быстрого плана довести дело до результата не было видно. Также стало заметно, что протестам не хватает единого центра, а для реального давления США должны были бы перебрасывать дополнительные силы.

Когда стало ясно, что протестам не хватает центра и США не готовы быстро дожать результат, Трамп фактически дал заднюю,

– сказал Длигач.

Отдельно прозвучала версия о просьбе партнеров в регионе не раскачивать ситуацию до войны. В результате громкие заявления остались словами, а обещанные шаги так и не стали заметными. Это и создало ощущение, что Иран оставили один на один с подавлением протестов.

Трамп разный только на словах, а на практике большинство угроз оказывается фейком,

– отметил Длигач.

Все упирается в то, появится ли реальная внешняя поддержка, а не риторика. Без нее режиму проще держаться страхом, а протестам труднее нарастить давление. Именно поэтому вопрос о скором падении аятолл пока выглядит сложнее.

Почему в Иране уже прошли точку невозврата?

Протесты в Иране вспыхнули на фоне экономических проблем и, по этой оценке, эта волна уже не сводится только к уличной активности. Власти начали давить на бизнес, который годами пытался держаться в стороне, но теперь все чаще оказывается втянутым в сопротивление. Появились аресты влиятельных предпринимателей, а это означает, что режим уже воюет не только с протестующими, но и с частью экономической опоры страны.

Точка невозврата уже пройдена. Начались аресты бизнесменов,

– подчеркнул Длигач.

По его словам, без внешней поддержки и протестующие, и бизнес вынуждены будут действовать жестче, чтобы выжить. Это делает противостояние более опасным, но в то же время повышает ставки для власти. Он также выразил надежду, что арабские страны, Европейский Союз и оппозиция в эмиграции не отступят и попытаются консолидироваться.

Они не откажутся от протеста, от активизации сил, от консолидации. Десятки тысяч погибших не вызовут достаточного страха и покорности, чтобы отказаться от протестов. События в 2026 году будут разворачиваться активно, и режим в Иране не переживет 2026-й,

– подытожил Длигач.

Он отметил, что теперь все зависит от способности протестного движения удержать темп и не рассыпаться на отдельные группы. Без поддержки извне этот путь будет сложнее, но сам конфликт уже перешел в фазу, где возвращение к старой "нормальности" для режима не выглядит реальным.

Что известно о протестах в Иране?