Когда Трамп делает какие-то шаги, то Путин в очередной раз цинично атакует Украину. Международный аналитик Марк Тот озвучил 24 Каналу мнение, что такое отношение американского лидера к Путину – это положительное изменение для нашего государства.

"Я считаю, что-то фундаментально изменилось в том, как Трамп относится к Путину. Это большое преимущество для Зеленского. С точки зрения переговоров с Трампом и попытки достичь лучшего для Украины считаю, что Зеленский заслуживает похвалы. Он научился управлять этими отношениями положительно. Теперь Трамп видит Путина таким, какой он есть", – сказал он.

Что Трамп понял о Путине?

Марк Тот объяснил, что когда Путин или Зеленский разговаривали с Трампом, Россия бомбила Украину. Близко к саммиту на Аляске, а также на Рождество враг атаковал наше государство.

В Кремле придумали якобы атаку на личную резиденцию Путина на Валдае, хотя ее не было. Поэтому оккупанты ударили "Орешником" по Львову, а еще обстреляли Киев и другие города.

Трамп понимает, что Путин несерьезный. Каждый раз, когда усилия Трампа нацелены на мир, Путин отвечает эскалацией, атакуя не только военные объекты. Это умышленное нацеливание на гражданские объекты Украины, жилые дома, больницы, транспортную инфраструктуру, поезда, которые перевозят людей из Европы в Украину,

– добавил международный аналитик.

Последние заявления Трампа