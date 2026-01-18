Хотя 2026 год может стать переломным в переговорах. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс озвучил 24 Каналу мнение, что для этого нужны конкретные действия США, а не только пустые обещания Дональда Трампа.

"Вся эта переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Это надо признать. Он обещал сделать это за день – три. Но Россия водит его за нос. Даже после таких очевидных выводов, когда понятно, кто есть кто, появляются критические высказывания в сторону Украины, что украинцы что-то не сделали", – сказал он.

Что важно для перелома в переговорах?

Пятрас Ауштрявичюс отметил, что сейчас наблюдается непонимание Белого дома, как вести переговоры с Россией. Кроме того, продолжается подсчет каких-то финансовых потоков.

В то же время Европа в целом сделала определяющие выводы относительно ситуации. Возможно, отдельные страны еще хотят развивать индивидуальные отношения с Россией, но они не определяют европейскую политику. Есть надежда, что этот единый голос Европы будет все громче звучать и будет подтвержден делами.

Я вижу, что в 2026 году переговоры не обязательно будут идти стремительно вперед. Я не вижу никаких принципиальных изменений со стороны России. Наоборот – они играют в этой ситуации, идут на какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы не все знаем,

– подчеркнул евродепутат.

По его словам, сложно ожидать быстрого и правильного решения этой ситуации. Наверняка, будет один шаг назад и два шага вперед или наоборот. Вряд ли все пойдет по прямой линии.

Надеюсь, что 2026 год может быть переломным. Но для этого нужно, чтобы и администрация Трампа не только обещала и говорила бесполезно, не только угрожала своим партнерам, а серьезно занялась делом,

– подчеркнул политик.

