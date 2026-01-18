Хотя 2026 год может стать переломным в переговорах. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс озвучил 24 Каналу мнение, что для этого нужны конкретные действия США, а не только пустые обещания Дональда Трампа.
"Вся эта переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Это надо признать. Он обещал сделать это за день – три. Но Россия водит его за нос. Даже после таких очевидных выводов, когда понятно, кто есть кто, появляются критические высказывания в сторону Украины, что украинцы что-то не сделали", – сказал он.
Что важно для перелома в переговорах?
Пятрас Ауштрявичюс отметил, что сейчас наблюдается непонимание Белого дома, как вести переговоры с Россией. Кроме того, продолжается подсчет каких-то финансовых потоков.
В то же время Европа в целом сделала определяющие выводы относительно ситуации. Возможно, отдельные страны еще хотят развивать индивидуальные отношения с Россией, но они не определяют европейскую политику. Есть надежда, что этот единый голос Европы будет все громче звучать и будет подтвержден делами.
Я вижу, что в 2026 году переговоры не обязательно будут идти стремительно вперед. Я не вижу никаких принципиальных изменений со стороны России. Наоборот – они играют в этой ситуации, идут на какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы не все знаем,
– подчеркнул евродепутат.
По его словам, сложно ожидать быстрого и правильного решения этой ситуации. Наверняка, будет один шаг назад и два шага вперед или наоборот. Вряд ли все пойдет по прямой линии.
Надеюсь, что 2026 год может быть переломным. Но для этого нужно, чтобы и администрация Трампа не только обещала и говорила бесполезно, не только угрожала своим партнерам, а серьезно занялась делом,
– подчеркнул политик.
Мирные переговоры: последние новости
Глава ОП Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией прибыли в США 17 января. Там украинская и американская стороны обсудят детали мирного соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу украинской делегации в США. По его словам, ключевое – это предоставить партнерам всю реальную информацию о том, что происходит.
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина препятствует заключению мирного соглашения. По его мнению, именно Украина, а не Россия затягивает мирные переговоры по завершению войны.
Украинский лидер прокомментировал заявление Трампа. Зеленский отметил, что в некоторых вопросах они "находятся не на одной стороне" с американским коллегой. Сейчас идет подготовка двух документов – по гарантиям безопасности и так называемого Prosperity Package.