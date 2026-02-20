Президент США Дональд Трамп уверяет, что если стороны не подпишут соглашение – произойдут "плохие вещи". Об этом сообщает ABC News.

Как США готовится к возможному удару по Ирану?

Как сообщили источники издания, Трамп рассматривал несколько сценариев военных ударов по Ирану. В частности, речь идет об ограниченном ударе, который якобы должен усилить переговорную позицию США. Также Америка рассматривала более широкие атаки по правительственным, военным и ядерным объектам Тегерана.

Издание напомнило, что американский лидер установил срок для заключения ядерной и ракетной программы. Сначала Трамп дал 10 дней, а потом "максимум 15".

Кроме "действительно плохих вещей" в случае неподписания соглашения, Трамп анонсировал, что это может стать "неудачей" для Тегерана.

Как рассказали аналитики, последние недели американские военные перебросили на Ближний Восток более 100 самолетов и более десяти кораблей, включая два авианосца USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln. Ожидается также прибытие "Форда". Тогда численность войск США в регионе может вырасти до 40 тысяч.

Имеющихся ресурсов достаточно для поддержки недельной кампании против исламского правительства, что разжигает широкие слухи о том, что США находятся на грани войны,

– говорят источники издания.

Сейчас американская сторона хочет, чтобы Иран вывез обогащенный уран, оставшийся в стране, ограничил ракеты большой дальности и прекратил поддержку "Хезболлы" и хуситов. Иран на эти требования пока не согласился.

Иран угрожает в ответ

Источники издания говорят, что после переговоров в Женеве Тегеран предложит новое письменное предложение в течение двух недель.

В то же время Иран предупредил ООН, что в случае атаки "все базы и активы в регионе станут законными целями". Эксперты предостерегают, что риски конфликта высоки.

