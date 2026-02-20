Президент США Дональд Трамп уверяет, что если стороны не подпишут соглашение – произойдут "плохие вещи". Об этом сообщает ABC News.
Как США готовится к возможному удару по Ирану?
Как сообщили источники издания, Трамп рассматривал несколько сценариев военных ударов по Ирану. В частности, речь идет об ограниченном ударе, который якобы должен усилить переговорную позицию США. Также Америка рассматривала более широкие атаки по правительственным, военным и ядерным объектам Тегерана.
Издание напомнило, что американский лидер установил срок для заключения ядерной и ракетной программы. Сначала Трамп дал 10 дней, а потом "максимум 15".
Кроме "действительно плохих вещей" в случае неподписания соглашения, Трамп анонсировал, что это может стать "неудачей" для Тегерана.
Как рассказали аналитики, последние недели американские военные перебросили на Ближний Восток более 100 самолетов и более десяти кораблей, включая два авианосца USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln. Ожидается также прибытие "Форда". Тогда численность войск США в регионе может вырасти до 40 тысяч.
Имеющихся ресурсов достаточно для поддержки недельной кампании против исламского правительства, что разжигает широкие слухи о том, что США находятся на грани войны,
– говорят источники издания.
Сейчас американская сторона хочет, чтобы Иран вывез обогащенный уран, оставшийся в стране, ограничил ракеты большой дальности и прекратил поддержку "Хезболлы" и хуситов. Иран на эти требования пока не согласился.
Иран угрожает в ответ
Источники издания говорят, что после переговоров в Женеве Тегеран предложит новое письменное предложение в течение двух недель.
В то же время Иран предупредил ООН, что в случае атаки "все базы и активы в регионе станут законными целями". Эксперты предостерегают, что риски конфликта высоки.
Последние заявления о конфликте с Ираном
Во время выступления на Совете мира 19 февраля Дональд Трамп отметил необходимость заключить ядерное соглашение с Ираном. По его словам, Тегеран не должен иметь ядерного оружия и должен подписать договоренности.
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, что США ранее приостанавливали поставки вооружения Украине, ведь в Вашингтоне отдавали приоритет их передаче Израилю. Однако эксперт надеется, что очередной удар по Ирану не повлияет на помощь Украине.
Между тем в Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном и подчеркнули важность дипломатического урегулирования.