Заявление прозвучало на фоне сообщений о наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Напряжение вокруг Ирана: как отреагировали в Москве?
В Кремле заявили, что фиксируют резкое обострение ситуации вокруг Ирана и призывают все стороны избегать дальнейшей эскалации. Соответствующее заявление 19 февраля сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва ожидает, что конфликт не выйдет за пределы дипломатии.
Мы призываем наших иранских друзей и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности... Мы все еще ожидаем, что политические и дипломатические средства и переговоры и в дальнейшем будут преобладать в поисках урегулирования,
– заявил Песков.
В Кремле также отметили, что российско-иранские военно-морские учения являются плановыми и были согласованы еще до нынешнего обострения ситуации между Ираном и США.
Москва имеет договор о стратегическом партнерстве с Тегераном, однако он не предусматривает взаимной обороны.
США концентрируют силы возле Ирана
На фоне заявлений Кремля американские СМИ сообщают об усилении военного присутствия США в регионе. По данным журналистов, в Белом доме и Пентагоне считают, что американские силы могут быть готовы к возможным ударам по Ирану в ближайшее время, если поступит соответствующий приказ.
В то же время по информации медиа, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно дальнейших действий.
США параллельно ведут непрямые переговоры с Ираном и требуют от Тегерана отказаться от обогащения урана. В администрации американского президента ожидают более четкой позиции Ирана в ближайшее время.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее отверг угрозы Вашингтона и заявил, что страна способна ответить на любую атаку.
По сообщениям западных СМИ, к Средиземному морю направляется авианосная группа США, а в регионе уже размещены дополнительные системы противоракетной обороны. Потенциальными целями ударов могут стать ракетные и ядерные объекты Ирана, а также инфраструктура, связанная с Корпусом стражей исламской революции.
В то же время эксперты по национальной безопасности предупреждают: если целью операции станет смена режима в Иране, ее успех не гарантирован.
Что известно о возможности военной операции США против Ирана?
В начале 2026 года появлялось множество сообщений в СМИ, что США вот-вот атакуют Иран. Ведь Дональд Трамп обещал вмешаться, если иранские власти будут убивать протестующих. Убийства и преследования митингующих начались, и американский лидер заверил иранцев, что "помощь уже близко".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил региональной войной в ответ на возможную атаку США на Ближнем Востоке. Трамп выразил надежду на заключение мирного соглашения, но отметил, что в случае неудачи мир увидит, действительно ли Хаменеи был прав.
Посольство США в начале февраля призвало американцев немедленно покинуть Иран из-за угрозы безопасности.
Иран, свою очередь, начал военные учения в Ормузском проливе, который является стратегически важным для нефтяных поставок. Учения проводятся на фоне напряженных отношений Ирана и США.