Заявление прозвучало на фоне сообщений о наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напряжение вокруг Ирана: как отреагировали в Москве?

В Кремле заявили, что фиксируют резкое обострение ситуации вокруг Ирана и призывают все стороны избегать дальнейшей эскалации. Соответствующее заявление 19 февраля сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва ожидает, что конфликт не выйдет за пределы дипломатии.

Мы призываем наших иранских друзей и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности... Мы все еще ожидаем, что политические и дипломатические средства и переговоры и в дальнейшем будут преобладать в поисках урегулирования,

– заявил Песков.

В Кремле также отметили, что российско-иранские военно-морские учения являются плановыми и были согласованы еще до нынешнего обострения ситуации между Ираном и США.

Москва имеет договор о стратегическом партнерстве с Тегераном, однако он не предусматривает взаимной обороны.

США концентрируют силы возле Ирана

На фоне заявлений Кремля американские СМИ сообщают об усилении военного присутствия США в регионе. По данным журналистов, в Белом доме и Пентагоне считают, что американские силы могут быть готовы к возможным ударам по Ирану в ближайшее время, если поступит соответствующий приказ.

В то же время по информации медиа, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно дальнейших действий.

США параллельно ведут непрямые переговоры с Ираном и требуют от Тегерана отказаться от обогащения урана. В администрации американского президента ожидают более четкой позиции Ирана в ближайшее время.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее отверг угрозы Вашингтона и заявил, что страна способна ответить на любую атаку.

По сообщениям западных СМИ, к Средиземному морю направляется авианосная группа США, а в регионе уже размещены дополнительные системы противоракетной обороны. Потенциальными целями ударов могут стать ракетные и ядерные объекты Ирана, а также инфраструктура, связанная с Корпусом стражей исламской революции.

В то же время эксперты по национальной безопасности предупреждают: если целью операции станет смена режима в Иране, ее успех не гарантирован.

Что известно о возможности военной операции США против Ирана?