Заява пролунала на тлі повідомлень про нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Напруга навколо Ірану: як відреагували у Москві?

У Кремлі заявили, що фіксують різке загострення ситуації навколо Ірану та закликають усі сторони уникати подальшої ескалації. Відповідну заяву 19 лютого зробив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва очікує, що конфлікт не вийде за межі дипломатії.

Ми закликаємо наших іранських друзів і всі сторони регіону до стриманості, до обачності… Ми все ще очікуємо, що політичні й дипломатичні засоби та переговори й надалі переважатимуть у пошуках врегулювання,

– заявив Пєсков.

У Кремлі також зазначили, що російсько-іранські військово-морські навчання є плановими та були погоджені ще до нинішнього загострення ситуації між Іраном і США.

Москва має договір про стратегічне партнерство з Тегераном, однак він не передбачає взаємної оборони.

США концентрують сили біля Ірану

На тлі заяв Кремля американські ЗМІ повідомляють про посилення військової присутності США у регіоні. За даними журналістів, у Білому домі та Пентагоні вважають, що американські сили можуть бути готові до можливих ударів по Ірану найближчим часом, якщо надійде відповідний наказ.

Водночас за інформацією медіа, президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо подальших дій.

США паралельно ведуть непрямі переговори з Іраном і вимагають від Тегерана відмовитися від збагачення урану. В адміністрації американського президента очікують чіткішої позиції Ірану найближчим часом.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше відкинув погрози Вашингтона та заявив, що країна здатна відповісти на будь-яку атаку.

За повідомленнями західних ЗМІ, до Середземного моря прямує авіаносна група США, а в регіоні вже розміщені додаткові системи протиракетної оборони. Потенційними цілями ударів можуть стати ракетні та ядерні об’єкти Ірану, а також інфраструктура, пов’язана з Корпусом вартових ісламської революції.

Водночас експерти з національної безпеки попереджають: якщо метою операції стане зміна режиму в Ірані, її успіх не гарантований.

Що відомо про можливість військової операції США проти Ірану?