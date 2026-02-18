Про це повідомляє Axios. Журналісти переконані, що Трамп тільки наближається до війни.

Чому і коли Трамп може почати велику війну проти Ірану?

Журналісти Axios поговорили з кількома джерелами, зокрема, і з Білого дому.

Адміністрація Трампа ближча до великої війни на Близькому Сході, ніж усвідомлює більшість американців. Вона може початися дуже скоро,

– ідеться в статті.

Як повідомили співрозмовники ЗМІ, є 90 відсотків того, що війна почнеться найближчими тижнями. Такі дані навів один з радників Трампа. Президент США, за його словами, втрачає терпіння, а підготовка США до ударів не є блефом.

Втім, інші сказали, що США можуть напасти на Іран і раніше.

Країна нібито має надати конкретні пропозиції щодо ядерної програми протягом двох тижнів. В іншому випадку Трамп може перейти до рішучих кроків.

Цікаво! В матеріалі вказано: деякі члени команди Трампа застерігають його від війни. Від себе додамо, що під час великих протестів в Ірані Трамп підтримав мітингарів тільки словами. Хоча тоді багато хто закликав відправити війська в регіон.

Тим часом США активно посилюють свою військову присутність на Близькому Сході. За останню добу Америка перекинула в регіон близько 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16. Також розгорнуто дві авіаносні ударні групи із власне авіаносцями, 12 бойових кораблів і багато систем ППО.

Джерела в адміністрації Трампа розповіли: в команді президента США близькі до рішення про масштабну збройну операцію проти Ірану. Вона буде не точковою, як це сталося у Венесуелі, радше ближчою до повномасштабної війни.

Мовиться, що імовірна операція буде значно масштабніша за ту, яка була в червні 2025 року. Тоді США вдарили по підземних ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Судячи з усього, до війни проти Ірану повноцінно залучать Ізраїль. Посадовці цієї країни, з якими поговорили Axios, чекають на швидке розгортання подій. Вони навіть готуються до можливого конфлікту найближчими днями. Ізраїль прагне змінити режим в Ірані, завдати ударів по ядерній і ракетній програмах Ірану.

Раніше схожі дані наводили в Reuters. Там писали, що операція США може тривати тижнями. Натомість Іран обіцяє вдарити по американських базах.

Які переговори ведуть США та Іран?