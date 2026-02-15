Що Іран пропонує США?

Про це розповів заступник директора МЗС Ірану з економічної дипломатії Хамід Ганбарі напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном, пише Reuters.

Для стійкості будь-якої угоди важливо, щоб і США отримали вигоди в секторах із високою та швидкою економічною віддачею,

– зазначив Ганбарі.

У Тегерані вважають, що ядерна угода 2015 року не забезпечила економічних інтересів США. Тому зараз Іран намагається зацікавити Вашингтон конкретними контрактами, щоб зробити майбутні домовленості стійкими. Серед пропозицій:

Спільні нафтогазові проєкти. Іран готовий відкрити доступ до своїх родовищ;

Авіація та видобуток . Тегеран обіцяє купувати американські літаки та зробити інвестиції в гірничодобувну галузь;

Ядерний компроміс. Іран натякнув на готовність розбавити свій високозбагачений уран в обмін на зняття санкцій.

М’яч на боці Америки – вона має довести, що справді хоче угоди,

– зауважив заступник глави МЗС Маджид Тахт-Раванчи в інтерв’ю BBC.

Важливо! Проте іранські високопосадовці наголошують, що не підуть на повну відмову від збагачення урану, чого вимагають США. Наразі саме вона залишається каменем спотикання у переговорах між країнами.

Що говорять у США щодо Ірану?

У США поки не коментують економічну пропозицію Ірану. Однак держсекретар Марко Рубіо під час пресконференції у Братиславі заявив, що президент Дональд Трамп віддає перевагу дипломатії перед силою.

Нікому раніше не вдавалося укласти успішну угоду з Іраном, але ми спробуємо,

– додав Рубіо.

За інформацією видання, американська делегація за участі спецпосланців Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера вже вирушила на переговори. Вони зустрінуться з іранськими представниками в Женеві у вівторок, 17 лютого.

При цьому, однак, США посилюють тиск на Іран. Як повідомляє Axios, Вашингтон та Ізраїль домовилися вдарити по головному джерелу доходів Тегерана – експорту нафти до Китаю, куди йде 80% іранської сировини.

Зауважте! У 2018 році Трамп вивів США з угоди, яка давала послаблення санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Тоді він відновив жорсткі економічні обмеження, що тиснуть на іранську економіку.

Як США ще тиснуть на Іран?