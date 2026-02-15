Что Иран предлагает США?

Об этом рассказал заместитель директора МИД Ирана по экономической дипломатии Хамид Ганбари накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном, пишет Reuters.

Для устойчивости любого соглашения важно, чтобы и США получили выгоды в секторах с высокой и быстрой экономической отдачей,

– отметил Ганбари.

В Тегеране считают, что ядерная сделка 2015 года не обеспечила экономических интересов США. Поэтому сейчас Иран пытается заинтересовать Вашингтон конкретными контрактами, чтобы сделать будущие договоренности устойчивыми. Среди предложений:

Совместные нефтегазовые проекты. Иран готов открыть доступ к своим месторождениям;

Авиация и добыча . Тегеран обещает покупать американские самолеты и сделать инвестиции в горнодобывающую отрасль;

Ядерный компромисс. Иран намекнул на готовность разбавить свой высокообогащенный уран в обмен на снятие санкций.

Мяч на стороне Америки – она должна доказать, что действительно хочет сделки,

– отметил заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью BBC.

Важно! Однако иранские чиновники отмечают, что не пойдут на полный отказ от обогащения урана, чего требуют США. Сейчас именно она остается камнем преткновения в переговорах между странами.

Что говорят в США по Ирану?

В США пока не комментируют экономическое предложение Ирана. Однако госсекретарь Марко Рубио во время пресс-конференции в Братиславе заявил, что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатию перед силой.

Никому раньше не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем,

– добавил Рубио.

По информации издания, американская делегация с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера уже отправилась на переговоры. Они встретятся с иранскими представителями в Женеве во вторник, 17 февраля.

При этом, однако, США усиливают давление на Иран. Как сообщает Axios, Вашингтон и Израиль договорились ударить по главному источнику доходов Тегерана – экспорту нефти в Китай, куда идет 80% иранского сырья.

Заметьте! В 2018 году Трамп вывел США из соглашения, которая давала ослабление санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Тогда он возобновил жесткие экономические ограничения, давящие на иранскую экономику.

Как США еще давят на Иран?