Что Иран предлагает США?
Об этом рассказал заместитель директора МИД Ирана по экономической дипломатии Хамид Ганбари накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном, пишет Reuters.
Для устойчивости любого соглашения важно, чтобы и США получили выгоды в секторах с высокой и быстрой экономической отдачей,
– отметил Ганбари.
В Тегеране считают, что ядерная сделка 2015 года не обеспечила экономических интересов США. Поэтому сейчас Иран пытается заинтересовать Вашингтон конкретными контрактами, чтобы сделать будущие договоренности устойчивыми. Среди предложений:
Совместные нефтегазовые проекты. Иран готов открыть доступ к своим месторождениям;
Авиация и добыча. Тегеран обещает покупать американские самолеты и сделать инвестиции в горнодобывающую отрасль;
Ядерный компромисс. Иран намекнул на готовность разбавить свой высокообогащенный уран в обмен на снятие санкций.
Мяч на стороне Америки – она должна доказать, что действительно хочет сделки,
– отметил заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью BBC.
Важно! Однако иранские чиновники отмечают, что не пойдут на полный отказ от обогащения урана, чего требуют США. Сейчас именно она остается камнем преткновения в переговорах между странами.
Что говорят в США по Ирану?
В США пока не комментируют экономическое предложение Ирана. Однако госсекретарь Марко Рубио во время пресс-конференции в Братиславе заявил, что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатию перед силой.
Никому раньше не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем,
– добавил Рубио.
По информации издания, американская делегация с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера уже отправилась на переговоры. Они встретятся с иранскими представителями в Женеве во вторник, 17 февраля.
При этом, однако, США усиливают давление на Иран. Как сообщает Axios, Вашингтон и Израиль договорились ударить по главному источнику доходов Тегерана – экспорту нефти в Китай, куда идет 80% иранского сырья.
Заметьте! В 2018 году Трамп вывел США из соглашения, которая давала ослабление санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Тогда он возобновил жесткие экономические ограничения, давящие на иранскую экономику.
Как США еще давят на Иран?
В начале февраля Иран и США снова сели за стол переговоров, пытаясь сдвинуть с места многолетнее противостояние вокруг иранской ядерной программы и не допустить нового витка военного напряжения.
В то же время в Вашингтоне не скрывают, что готовятся и к более жесткому сценарию в случае провала диалога. В частности, в пятницу, 13 февраля, представители США заявили, что Пентагон принял решение дополнительно усилить группировку на Ближнем Востоке.
В регион отправляется еще один авианосец, тысячи военнослужащих, истребители, ракетные эсминцы и другие силы, которые могут выполнять как ударные, так и оборонительные задачи.
Состав и конфигурация уже развернутых американских сил свидетельствуют о том, что в случае обострения удар может быть сделан с воздуха и моря.