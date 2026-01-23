Глава Института Американистики Владислав Фарапонов рассказал 24 Каналу, что теоретически такое соглашение может существовать. Однако, по его мнению, эти 800 миллиардов маловероятно, что действительно планируют обменять на Донбасс. Это очень упрощенная формулировка.

Что предусматривает соглашение о 800 миллиардах?

Владислав Фарапонов подчеркнул, что представители США соглашение о 800 миллиардах называют соглашением об экономическом сотрудничестве.

Что именно в этом соглашении, пока не очень ясно. Поэтому не хотел бы спекулировать на этой теме. Но мы имеем основания верить и Владимиру Зеленскому, что текст этого соглашения, плюс соглашения о гарантиях безопасности фактически согласован и наработан,

– отметил он.

Это хороший знак, но, по словам эксперта, не стоит воспринимать такие успехи, как обмен украинской территории, в частности Донбасса.

Россияне могут подавать это соглашение так, как им выгодно, чтобы манипулировать фактами.

Фарапонов воспринимает возможные договоренности о 800 миллиардах долларов для Украины в целом положительно. Но нашему государству никогда нельзя терять бдительность, чтобы быть готовой к последствиям любых сделок.

Что известно о сотрудничестве Украины и США?