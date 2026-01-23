Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов розповів 24 Каналу, що теоретично така угода може існувати. Однак, на його думку, ці 800 мільярдів малоймовірно, що дійсно планують обміняти на Донбас. Це дуже спрощене формулювання.

Що передбачає угода про 800 мільярдів?

Владислав Фарапонов підкреслив, що представники США угоду про 800 мільярдів називають угодою про економічне співробітництво.

Що саме в цій угоді, поки не дуже ясно. Тому не хотів би спекулювати на цій темі. Але ми маємо підстави вірити й Володимиру Зеленському, що текст цієї угоди, плюс угоди про гарантії безпеки фактично погоджений і напрацьований,

– зауважив він.

Це хороший знак, але, за словами експерта, не варто сприймати такі успіхи, як обмін української території, зокрема Донбасу.

Важливо! США та Україна готують масштабну економічну угоду, спрямовану на післявоєнне відновлення України, обсяг якої може сягнути близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років. Київ також розраховує, що активна участь Вашингтона у відбудові посилить гарантії безпеки для держави.

Росіяни можуть подавати цю угоду так, як їм вигідно, аби маніпулювати фактами.

Фарапонов сприймає можливі домовленості про 800 мільярдів доларів для України загалом позитивно. Але нашій державі ніколи не можна втрачати пильність, щоб бути готовою до наслідків будь-яких угод.

Що відомо про співпрацю України та США?