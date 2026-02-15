Про це Reuters повідомили двоє американських посадовців.

Яким може бути військове протистояння США та Ірану?

США вже нарощують військову присутність у регіоні, що посилює ймовірність початку нових бойових дій.

У п'ятницю, 13 лютого, представники США заявили, що Пентагон направляє до Близького Сходу ще один авіаносець, тисячі додаткових військових, винищувачі, есмінці з керованими ракетами та інші сили, здатні як завдавати ударів, так і захищатися.

Наразі наявні в регіоні американські сили вказують на можливість ударів переважно з повітря та моря.

У межах тривалої кампанії США можуть атакувати не лише ядерну інфраструктуру, а й державні та силові об'єкти Ірану.

Експерти зазначають, що ризики для американських військ будуть значно більшими, адже Іран має потужний арсенал ракет. Удари у відповідь можуть спровокувати ширший регіональний конфлікт.

Один із посадовців підкреслив, що США готові до відповіді Ірану, що може призвести до серії взаємних ударів протягом тривалого часу.

Зауважимо, що Трамп неодноразово погрожував бомбардуванням Ірану через його ядерну та балістичну програми, а також придушення протестів. У четвер, 12 лютого, він заявив, що альтернатива дипломатичному рішенню буде "дуже травматичною".

Корпус вартових Ісламської революції натомість пригрозив ударами по американських військових базах. США мають бази по всьому Близькому Сходу – зокрема в Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Нагадаємо, що торік у червні США вже застосовували військову силу проти Ірану. Американські винищувачі вдарили по іранських ядерних об'єктах. Втім, ця операція була фактично одноразовою атакою. Тоді Іран відповів обмеженим ударом по американській базі в Катарі.

Однак майбутній конфлікт між країнами має всі шанси стати набагато тривалішим і небезпечнішим для військових США.

До слова, паралельно з плануванням військової операції проти Ірану США намагаються домовитися з ним на дипломатичному рівні. Тегеран своєю чергою заявив, що готовий обговорювати обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій, але відкинув прив'язку цього питання до ракетної програми.

Вже у вівторок, 17 лютого, у Женеві спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть переговори з Іраном за посередництва Оману. Держсекретар США Марко Рубіо застеріг, що хоча Трамп віддає перевагу досягненню угоди з Тегераном, "зробити це дуже складно".

Що відомо про можливість військової операцїі США проти Ірану?