Про таке йдеться в офіційному повідомленні посольства США в Тегерані.

Чому Штати закликають американців виїжджати з Ірану?

Зазначається, що в країні фіксуються серйозні перебої в роботі транспорту: дороги перекриваються, громадський транспорт частково або повністю зупинений, а доступ до інтернету та мобільного зв'язку суттєво обмежений.

Громадянам США рекомендують самостійно організовувати виїзд, не розраховуючи на допомогу американської влади, оскільки значна частина авіарейсів скасована або працює з перебоями, а обстановка може змінитися раптово і без попереджень.

У застереженні також наголошується на підвищених ризиках для американців, зокрема можливості затримань або допитів з боку іранських силових структур. Окремо підкреслюється, що Іран не визнає подвійного громадянства, тож особи з ірансько-американськими паспортами можуть вважатися виключно громадянами Ірану, що істотно ускладнює консульський захист з боку США.

Дипломати радять за можливості розглядати варіанти виїзду суходолом через сусідні держави, зокрема Вірменію чи Туреччину, за умови безпеки маршруту, та утримуватися від поїздок у напрямку Іраку, Афганістану або Пакистану, де ситуація залишається нестабільною.

У заяві окремо зазначено, що уряд США не може гарантувати безпеку громадян під час евакуації, а рішення про виїзд кожен має ухвалювати самостійно, зважаючи на наявні ризики.

Зауважимо! Таке попередження пролунало на тлі затяжних протестів і зростання напруженості в Ірані.

