Об этом говорится в официальном сообщении посольства США в Тегеране.

Почему Штаты призывают американцев выезжать из Ирана?

Отмечается, что в стране фиксируются серьезные перебои в работе транспорта: дороги перекрываются, общественный транспорт частично или полностью остановлен, а доступ к интернету и мобильной связи существенно ограничен.

Гражданам США рекомендуют самостоятельно организовывать выезд, не рассчитывая на помощь американских властей, поскольку значительная часть авиарейсов отменена или работает с перебоями, а обстановка может измениться внезапно и без предупреждений.

В предостережении также отмечается повышенные риски для американцев, в частности возможности задержаний или допросов со стороны иранских силовых структур. Отдельно подчеркивается, что Иран не признает двойного гражданства, поэтому лица с ирано-американскими паспортами могут считаться исключительно гражданами Ирана, что существенно усложняет консульскую защиту со стороны США.

Дипломаты советуют по возможности рассматривать варианты выезда по суше через соседние государства, в частности Армению или Турцию, при условии безопасности маршрута, и воздерживаться от поездок в направлении Ирака, Афганистана или Пакистана, где ситуация остается нестабильной.

В заявлении отдельно указано, что правительство США не может гарантировать безопасность граждан во время эвакуации, а решение о выезде каждый должен принимать самостоятельно, учитывая имеющиеся риски.

Заметим! Такое предупреждение прозвучало на фоне затяжных протестов и роста напряженности в Иране.

