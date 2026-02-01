Хаменеи отметил, что США должны понимать, что если они начнут войну, то это будет "война регионального масштаба".

Мы не являемся зачинщиками, мы не собираемся проявлять несправедливость ни к кому, мы не планируем нападать ни на одну страну. Но если кто-то проявит жадность и захочет напасть или причинить вред, иранский народ нанесет ему тяжелый удар,

– заявил верховный лидер Ирана.

Эти угрозы прозвучали после того, как Трамп выразил готовность атаковать Иран на фоне репрессий в стране. К тому же сейчас авианосец USS Abraham Lincoln и другие американские военные корабли находятся в Аравийском море.

Но кроме этих заявлений, Трамп часто говорил о желании вести переговоры. Среди прочего он хочет решить еще одну проблему – ядерную программу Тегерана.

Реагируя на угрозы иранского лидера, американский президент напомнил, что отправил ближе к Ирану военные корабли.

Почему бы ему (Хаменеи – 24 Канал) не сказать этого, конечно, он это скажет. У нас там, очень близко, находятся самые большие и мощные корабли в мире. Надеемся, что мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашение, то узнаем, был ли он прав,

– отреагировал Трамп 1 февраля.

Иран и США: последние новости